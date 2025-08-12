Hírek és infók, hogy zökkenőmentesen induljon a reggel

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben

Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt

Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek

Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók

Tiltott akció miatt vettek őrizetbe három embert az Eiffel-toronynál

Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel

Időjárás

Teljesen derült, igazi strandidő lesz. Kizárt a csapadék. 30 és 35 fok közötti országos hőségre számíthatunk. Csak néha lengedez a szél.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M43-as autópályán,

az M5-ös autópálya felé, Maroslele térségében kaszálnak reggel 8 óra és délután 2 óra között. A mozgó terelés a 24-es km-nél indul, és a 27-es km-nél fejezi be a munkát, az éppen aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárják le.

burkolati jeleket festenek az országhatár felé vezető oldalon. A 37-es km-nél lévő Makó/Hódmezővásárhely csomóponttól egészen a határig mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.