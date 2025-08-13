Ha csak egy dolgot olvasol el ma, akkor az ez legyen

Összefoglalónkban mutatjuk a Délmagyar legérdekesebb híreit és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz

Szigorítás jön az Erste Banknál, sokan búcsút inthetnek a George Appnak

Így gyógyulnak a szentesi mentőközpont lakói, a látvány garantáltan megolvasztja a szíved – galériával, videóval

Egy jól fizető álláshoz más diploma kellhet, mint gondolnánk

Komoly tüzek pusztítanak több nyugat-balkáni országban

Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt

Napi infó

Időjárás

Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Röszke irányába, Szatymaz térségében a 150-es és a 152-es km között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M43-as autópályán,

a 31-es km-nél fekvő Kéthalmi pihenőhelyet megnyitották.

Az 5-ös főúton,

Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.



Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 96 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 25 Celsius-fok, Csongrádnál -155 centiméter, Mindszentnél -21 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).