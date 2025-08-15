Hírek, időjárás, közlekedés: minden egy helyen a tökéletes péntekhez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Ez a szegedi varrónő lehet egy eltűnőben lévő szakma utolsó örököse

„Azt hittem, kajak elpatkolok, vagy leáll a szívem”– az utolsó percben hívott mentőt a szegedi rapper

Pusztaszer a hétvégén hatalmas dobásra készül: bográcsok füstje, traktorok zaja és kenyérillat tölti be majd a falut

Alig termett idén, de mindenki sorban áll érte, felértékelődött ez a magyar gyümölcs

Halálos falat: a botulizmus baktériumát hordozó brokkolis szendvics végzetes volt

Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg

Időjárás

Csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik.

A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

a Röszke felé vezető oldalon, az ócsai szakaszon a 36-os és a 37-es km között a burkolatot javítják, 9.00 órától 14.00 óráig egy sávot lezárnak.

Szintén a röszkei határ irányába a lajosmizsei szakaszon a 67-es és a 68-as km között hídjavítás miatt a belső sávot 7.00 órától 16.00 óráig lezárják.

Ugyancsak Röszke felé, Kiskunfélegyháza térségében, a 127-es és a 129-es km között a burkolatrepedéseit öntik ki. 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.

Az 5-ös főúton,

Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 100 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 25,7 Celsius-fok, Csongrádnál -157 centiméter, Mindszentnél -17 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).