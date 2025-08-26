Enélkül elkezdhetjük a keddet, csak nem érdemes

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Elhunyt egy motoros, miután kamionnak ütközött Röszke közelében

Algyő legnagyobb katasztrófája, amit egy ország lélegzet-visszafojtva figyelt

Építkezés folyik a Szabadkai úti Lidl-nél, megtudtuk mi készül

Magyar Péter egyre nagyobbakat hazudik a figyelemért

Megint kudarcba fulladt a Starship tesztrepülése

Pár nappal a rajt előtt: sajtóbejáráson mutatták meg, hogyan készül a SZIN

Időjárás

Derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Röszke felé vezető oldalán, Kecskemét térségében a 69-es és a 74-es km között sövényvágást végeznek napközben, emiatt csak a külső sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- a Budapest felé vezető irányba, Kecskemét és Örkény között, a 86-os km-től az 53-as km-ig, mozgóterelés mellett burkolatmérést végeznek, időszakosan elzárják a külső- és a leállósávot.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- A főváros irányába, a Balástya csomópontnál a 148-as és a 146-os km között, illetve a Petőfiszállási pihenőhelynél, a 122-es és a 121-es km között burkolatjavítás miatt csak a belső sávot lehet használni reggel 9 óra, és délután 16 óra között.

- Röszke felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

Élénkül a forgalom a város útjain különösen a Dorozsmai és az Algyői úton valamint a Kálvária sugárúton. A SzőregI úton is sok az autó torlódik a forgalom a híd feljárónál ezért lassú az átkelés. A belvárosban a Tisza Lajos körúton kell több autóra számítani az Anna kúttól a klinikák felé. A Bakay Nándor, Dózsa és a Gogol utcában tart még a felújítás, forgalom elterelésre és parkolási tilalomra kell készülni.