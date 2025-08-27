1 órája
Beindítjuk a napodat ezzel az infócunamival
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink kedden:
- A Balkánon még ma is szelik az utakat vele, Szegeden most eladó egy különleges példány
- Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent
- Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
- Egyre nagyobb a feszültség Szegeden, így próbálnak megoldást találni a hajléktalanhelyzetre
- Kínos bakik sorát követte el a nyáron Magyar Péter
- Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
Napi infó
Időjárás
Kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a Röszke irányába, Kecskemét térségében a 72-es és a 76-os km között sövényvágást végeznek napközben, emiatt csak a külső sáv járható.
- Az úttartozékok karbantartását végzik, ezért a határ felé 73-as km és a 82-es km között, Lajosmizsétől Kecskemétig a belső sávot zárják a munkavégzés idejére, az ellenkező irányba pedig a 91-es km-től haladnak, egészen a 75-ös km-ig, szintén csak egy sávon lehet haladni a munkaterület mellett.
- A 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Sövényvágás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 85-ös és a 79-es km között, Kecskemét elkerülő szakaszán a belső sávot mozgó terelés mellett zárják.
- Kecskemét térségében, a 96-os km-től az 84-as km-ig, mozgóterelés mellett burkolatmérést végeznek, időszakosan elzárják a külső- és a leállósávot.
- Hídjavítás miatt Budapest felé a 91-es és a 90-es km között a külső sávot lezárták.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Budapest felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.
- A határ felé vezető oldalon a 164-es és a 165-ös km között, Szeged térségében burkolatjavítás miatt a külső sávot lezárják.
- Röszke felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.
Több helyen burkolati méréseket végeznek, ezért a külső sávokat lezárják a,
- Budapest felé vezető oldalon, a 113-as km-től egészen a 110-es km-ig, Kiskunfélegyháza térségében,
- Röszke irányába, a 90-es és a 91-es km között Kecskemét térségében, valamint távolabb a 154-es és a 155-ös km között, a Szatymazi pihenőhely után.
A reggeli bejövő forgalom nem különösebben erős, jól lehet haladni az Algyői, Sándorfalvi, Szőregi és Szabadkai úton is.
A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Bakay Nándor, Hajnóczy és a Gogol utcában is, több helyen forgalmi rend változás és megállási tilalom mellett.
A Dózsa György utcán is érvényben van a behajtási tilalom, valamint a rakpart sem átjárható még.
A Dorozsmai úton buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, ez az új forgalmi helyzet csúcsforgalom idején okozhat némi fennakadást. Ma kezdődik a SZIN, Újszegeden a Partfürdő és a Torontál tér környékén valamint a hidaknál megnövekedett gyalogosforgalomra kell számítani, körültekintően vezessenek.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 91 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál -159 centiméter, Mindszentnél -25 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály