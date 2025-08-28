3 órája
A reggeli kávé mellett csak erre van szükséged
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink szerdán:
- Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval
- Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával
- Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér
- Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége
- Saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését
- A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt
Napi infó
Időjárás
Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét és Lajosmizse, a 83-as és a 70-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.50-13.30-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon számítani kell sávzárásra. (08.00-14.30-ig)
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.
- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.
Egyre erősödik a forgalom a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon és a hidakon is.
A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Bakay Nándor, Hajnóczy és a Gogol utcában is, több helyen forgalmi rend változás és megállási tilalom mellett.
A Dózsa György utcán is érvényben van a behajtási tilalom, valamint a rakpart sem átjárható még mindig.
A Dorozsmai úton buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, ez a forgalmi helyzet csúcsforgalom idején okozhat némi fennakadást. A SZIN miatt mai is, Újszegeden a Partfürdő és a Torontál tér környékén valamint a hidaknál megnövekedett gyalogosforgalomra kell számítani a délután folyamán, körültekintően vezessenek.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 91 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál -159 centiméter, Mindszentnél -24 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály