A reggeli kávé mellett csak erre van szükséged

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szerdán:

Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval

Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával

Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér

Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége

Saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését

A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt

Napi infó

Időjárás

Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét és Lajosmizse, a 83-as és a 70-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.50-13.30-ig)

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon számítani kell sávzárásra. (08.00-14.30-ig)

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak. (06.30-13.45-ig)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.

- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.