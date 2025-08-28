augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

1 órája

A reggeli kávé mellett csak erre van szükséged

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó – minden fontos tudnivaló egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

  • Különleges szerepben vár majd Schumacher Vanda a Coca-Cola SZIN fesztiválon – galériával, videóval
  • Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával
  • Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér
  • Rossz hír az édesszájúaknak: tovább drágulhat a magyarok egyik kedvenc édessége
  • Saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését
  • A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt

Napi infó

Időjárás

Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű.

Közlekedés 

Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét és Lajosmizse, a 83-as és a 70-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.50-13.30-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon számítani kell sávzárásra. (08.00-14.30-ig)
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról. 
- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.

Egyre erősödik a forgalom a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon és a hidakon is.
A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Bakay Nándor, Hajnóczy és a Gogol utcában is, több helyen forgalmi rend változás és megállási tilalom mellett.
A Dózsa György utcán is érvényben van a behajtási tilalom, valamint a rakpart sem átjárható még mindig.
A Dorozsmai úton buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, ez a forgalmi helyzet csúcsforgalom idején okozhat némi fennakadást. A SZIN miatt mai is, Újszegeden a Partfürdő és a Torontál tér környékén valamint a hidaknál megnövekedett gyalogosforgalomra kell számítani a délután folyamán, körültekintően vezessenek.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 91 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál -159 centiméter, Mindszentnél -24 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu