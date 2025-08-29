Rázós reggel? Ne aggódj, mi már összeszedtük a lényeget!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Mi is meglepődtünk az AI gasztronómiai listáján – szerinte ezek Szeged legjobb éttermei

Hátborzongató urbex helyszín: nem mindenki mer belépni, szellemvasút az erdő mélyén – galériával, videóval

25 évvel ezelőtti áron adják a marhapörköltet, időutazás vár a deszki falunapokon!

Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon – galériával

Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek (videó)

Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat

Napi infó

Időjárás

Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a főváros felé vezető oldalon, Lajosmizse térségében, a 71-es és a 70-es km között, valamint az 53-as és az 51-es km között Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.

- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.