Rázós reggel? Ne aggódj, mi már összeszedtük a lényeget!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Napi infó
Napi infó - minden egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

  • Mi is meglepődtünk az AI gasztronómiai listáján – szerinte ezek Szeged legjobb éttermei
  • Hátborzongató urbex helyszín: nem mindenki mer belépni, szellemvasút az erdő mélyén – galériával, videóval
  • 25 évvel ezelőtti áron adják a marhapörköltet, időutazás vár a deszki falunapokon!
  • Meghökkentő árakon ihatjuk az italokat a SZIN-en, miközben Deshre és Becky Hillre bulizunk az első napon – galériával
  • Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek (videó)
  • Kínos rutinok 40 felett? A Z generáció listázta a régimódi szokásokat

Napi infó

Időjárás

Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.

Közlekedés 

Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon, Lajosmizse térségében, a 71-es és a 70-es km között, valamint az 53-as és az 51-es km között Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról. 
- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.

A közlekedés szempontjából nyugodtan indul a reggel Szegeden.
Megfelelő tempóban lehet haladni az Algyői, Sándorfalvi, Szőregi és Szabadkai úton is.
Ellenben a SZIN vonzáskörzetében  - Újszegeden a Partfürdő és a Torontál tér környékén valamint a hidaknál - egész nap számíthatunk a megnövekedett gyalogos - és autóforgalomra .
A  rakpart a mai napon még nem átjárható, de holnap visszaadják a közlekedőknek
A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is, ez több helyen forgalmi rend változással és megállási tilalommal jár.
A Dorozsmai úti buszsáv - a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között- úgy tűnik, sokaknak újdonság még, ne rutinból közlekedjenek ezen a szakaszon. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 91 centiméter, a víz hőmérséklete pedig23 Celsius-fok, Csongrádnál -159 centiméter, Mindszentnél -25 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

