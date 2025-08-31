Olyan tudást adunk, amivel tökéletesen zárul a heted

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szombaton:

Súlyos rolleres baleset a József Attila sugárút kerékpárútján

Sokk a Tiszán: hód mart bele a nő lábába

Újabb megrázó fotók a zákányszéki karambolról – galériával

Komoly mérföldkőhöz ért a Pick Szeged több játékosa

Magyar Péter korábban üres ígérgetésnek nevezte az anyák szja-mentességét, most már megtartaná

Eltűnhetnek bükköseink, sztyepp válthatja fel a hazai erdőket

Napi infó

Időjárás

Augusztus 31-én változékony, csapadékos időre kell készülni az ország nagy részén. A nap folyamán több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyekhez lokálisan felhőszakadás is társulhat. Rövid idő alatt akár 25–30 milliméternyi eső is lehullhat, így vízátfolyások, átmeneti elöntések is előfordulhatnak, főleg városi környezetben. A hőmérséklet 17–25 fok között alakul, a zivatarokat követően hirtelen lehűlésre is számítani lehet.

Közlekedés

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Csongrád-Csanád vármegyében, Nagymágocs-Szentes összekötőúton Nagymágocs és Székkutas között karbantartási munkákat végeznek, ezért félpályás korlátozás mellett lehet autózni.

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).