Itt vannak a legfontosabb infók a szombat reggeli kávé mellé

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink pénteken:

Képeken mutatjuk a Makón felborult autót

Örökre elaludt Ágó, az egyéves kisfiú, akiért Szeged is összefogott

Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte

Hat évtized a pult mögött: a szegedi vendéglátós, aki zsíros kenyeret vitt Kádár Jánosnak

Tragikus kényszerleszállás: egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek (videó)

Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával

Napi infó

Időjárás

A sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Közlekedés

Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében. A 112-es km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset helyszínén.

Az M5-ös autópályán,

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton ,

, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 99 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 27 Celsius-fok, Csongrádnál -153 centiméter, -18 Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).