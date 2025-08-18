Napindító infócsomag hétfőre

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

A megye legnagyobb vásárán tényleg mindent találni, de most egy különös sztár ragadta meg a figyelmet – galériával

„Ha én meg tudom csinálni, más is!” – egy szegedi doktornő, aki már szenior világbajnokságra készül

A luxusnak ára van, a békésszentandrási nyaralás, ami országos vitát robbantott ki

Idős férfi került kórházba, egy pillanatnyi hiba vezetett a biciklis balesethez – galériával

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter pártjának egyik szimpatizánsa

Fiatal lány zuhant a budapesti rakpartra (fotók)

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 154-es és a 157-es km között aszfaltozás miatt lezárták a külső és a leállósávon.

Szeged: Folyamatosan erősödő forgalomra lehet számítani ma reggel is. Az éjszakai eső miatt óvatosabban vezessenek, több helyen vannak vízfoltok. A még meglévő felújítási munkálatok a város több részén lassítják a haladást. Folyamatban van a Hajnóczy utca víz- és csatornahálózati rekonstrukciója is, a Londoni körút és a Jósika utca közötti szakaszon útszűkületre és parkolási korlátozásra kell számítani a forgalom fenntartása mellett. A Dózsa György utcát aszfaltozzák, a Stefánia és az Arany János utca között csak a tömegközlekedés megengedett. A Semmelweis utca forgalmi rendje megváltozott,végig egyirányú lett ez a szakasz a parkolótól a Vitéz utcáig. A Cédrus Liget környékén még, több helyen félpályás lezárás mellett haladhatnak az autósok. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya változott, valamint parkolási tilalom van érvényben. Balesetről nincs tudomásunk!