Reggeli körkép: a legfontosabb hírek és hasznos infók keddre

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

Napi infó

Időjárás

Igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke irányába, Szatymaz térségében a 154-es és a 157-es km között aszfaltozás miatt lezárták a külső és a leállósávon.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak, a 47-es főúton, az 1-es km közelében a Homokkerti felüljárón javítási munka miatt sávlezárás és jelzőlámpás irányítás mellett lehet közlekedni.

Szeged: Élénkül a forgalom a város útjain különösen a Dorozsmai és az Algyői úton valamint a Kálvária sugárúton. A Szőregi úton is sok az autó torlódik a forgalom a híd feljárónál, ezért lassú az átkelés. A belvárosban a Tisza Lajos körúton kell több autóra számítani az Anna kúttól a klinikák felé. A Bakay és a Gogol utcában tart még a felújítás forgalom elterelésre és parkolási tilalomra kell készülni. Fokozott figyelemmel közlekedjünk vigyázzunk magunk és mások testi épségére. A Dózsa György utcát aszfaltozzák, a Stefánia és az Arany János utca között csak a tömegközlekedés megengedett.