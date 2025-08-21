Közlekedés, programok, vízállás, a legfontosabb tudnivalók egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Napi infó

Időjárás

Gyakran lesz erősen felhős ég, de délelőtt DK-en még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. ÉNy-on 25, DK-en még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A 47-es főúton, Hódmezővásárhely közelében, a 205-ös és a 206-os km között az Orosháza felé tartó oldalon lezárták a külső sávot, mert aszfaltozzák a párhuzamosan futó kerékpárutat.

Szeged: Álmosan indul a reggel Szeged útjain, enyhe a forgalom, mintha hétvége lenne. Folytatódnak a munkálatok a Gogol, a Hajnóczy és a Dózsa utcában, a régi 5-ös úton, valamint a rakpart sem átjárható még. Ennek ellenére még a felújítás alatt álló területek vonzáskörzetében sem találkoztunk fennakadással.