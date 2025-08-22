Indul a hétvége, ezek a legfontosabb pénteki tudnivalók

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen.

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Időjárás

Erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok várható mindössze. Délután nyugaton már kisüt a nap hosszabb időszakokra is.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 84-es és a 85-ös km között, Csengele és Kistelek térségében, a burkolatrepedéseket öntik ki, 9.00 órától 16.00 óráig a külső sávot lezárják. (napi)

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A 47-es főúton, Hódmezővásárhely közelében, a 205-ös és a 206-os km között az Orosháza felé tartó oldalon lezárták a külső sávot, mert aszfaltozzák a párhuzamosan futó kerékpárutat.

Szeged: Egyelőre jól járhatóak az utak, nincs túl nagy forgalom. A felújítási munkálatok folytatódnak a Dózsa, Hajnóczy és Gogol utcában, illetve a rakparton is. A Dorozsmai út Dorozsma felől Szeged irányában és Szeged felől Dorozsma irányában az EDO kút körforgalomig a jobb oldali forgalmi sáv kb. 250-300 m hosszan buszsávosítva lett. Figyeljenek oda és ne rutinból vezessenek!