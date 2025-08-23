Hétvégi reggeli hírek és programtippek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink pénteken:

Időutazás, így lett az egykor hangosan dübörgő furfurolüzem az enyészet martaléka

Milliárdos útfelújítási hullám indul Csongrád-Csanádban, mutatjuk, hol dolgoznak

Kiderült, mi a titkos szenvedélye az ásotthalmi alpolgármesternek – galériával, videóval

Szeged utcái között van, ami Barbie-mesébe illik, és olyan is, ami hatszáz éves

Kudarcos volt Magyar Péter és Dobrev Klára nyári országjárása

Minden eddiginél pontosabban mérhetjük testünk valós korát

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk eső nélkül, de az északnyugati szél gyakran élénken fúj majd. A hőmérséklet 20–26 fok között alakul, így kora őszies idő vár ránk, érdemes vékony pulóvert vinni magunkkal.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 89 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24 Celsius-fok, Csongrádnál -160 centiméter, Mindszentnél -26 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).