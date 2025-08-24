Vasárnapi körkép a legfontosabb tudnivalókkal

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szombaton:

Dubajban képezték ki a szegedi rendőrtisztet, ahol extrém helyzetekben is bizonyítania kellett

Az oldalára fordulva állt meg az egyik autó a brutális négyes baleset helyszínén

Még el sem indult a jövő évad jegyértékesítése, máris telt házas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri

Idén sem lesz halfesztivál a rakparton, de a szegedieknek mégis jut egy közös bográcsozás

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok

Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták

Napi infó

Időjárás

Derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).