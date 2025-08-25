Hétindító infócsomag, hogy jól induljon a nap

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legszükségesebb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Egy veterán árus elárulta, hol érdemes vásározni Csongrád-Csanádban – galériával, videóval

Megnéztük a makói templomtornyot, és nem hittünk a szemünknek, mit láttunk odafent – galériával

Nem is gondolnád, de spanyol tengerparti otthonod is lehet egy szegedi panel árából

Csodálatos nap Milánóban, három szegedi is világbajnoki címet szerzett!

Magyar Péter átvehette „az önimádat Oscar-díját” (videó)

A Gellért-hegyről zuhant a mélybe egy ember

Napi infó

Időjárás

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontnál a felhajtóágat lezárták.

A reggeli bejövő forgalom nem különösebben erős, jól lehet haladni az Algyői, Sándorfalvi, Szőregi és Szabadkai úton is.

A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Bakay Nándor, Hajnóczy és a Gogol utcában is, több helyen forgalmi rend változás és megállási tilalom mellett.

A Dózsa György utcán is érvényben van a behajtási tilalom, valamint a rakpart sem átjárható még.

A Dorozsmai úton buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, ez csúcsforgalom idején okozhat némi fennakadást.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 96 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál -159 centiméter, Mindszentnél -25 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).