NAV

27 perce

Figyelmeztetést adott ki a NAV: hatalmas bírság várhat több tízezer emberre

Címkék#kockázat#NAV#bírság

A NAV-tól több mint kétszázezer forintos bírságot is kaphat az, aki nem hozza időben nyilvánosságra számviteli beszámolóját.

Vass Viktor

Az éves beszámoló átlátható képet ad a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetéről, amely nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is fontos tájékozódási alap. Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben számviteli beszámolóját. Sokak NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat.

A NAV bírságot szabhat ki.
A NAV bírsággal bünteti azokat, akik nem hozzák időben nyilvánosságra a számviteli beszámolót. Illusztráció: Shutterstock.

Sokak elmulasztották a NAV által kiszabott határidőt

Körülbelül 7 ezer vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felszólítása ellenére sem rendezte eddigi mulasztását. Azok a cégek, amelyek a második határidőt sem tartják be, komoly kockázatot vállalnak. Ekkor a NAV már 200 ezer forintos mulasztási bírságot szab ki, ugyanakkor további harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. Érdemes mielőbb pótolni az elmaradást, hiszen jelenleg már zajlik a második körös felszólítások kiküldése.

Ha ez az újabb határidő is eredménytelenül telik el, a következmény a legsúlyosabb: a NAV törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

 

