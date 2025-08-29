27 perce
Figyelmeztetést adott ki a NAV: hatalmas bírság várhat több tízezer emberre
A NAV-tól több mint kétszázezer forintos bírságot is kaphat az, aki nem hozza időben nyilvánosságra számviteli beszámolóját.
Az éves beszámoló átlátható képet ad a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetéről, amely nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is fontos tájékozódási alap. Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben számviteli beszámolóját. Sokak NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat.
Sokak elmulasztották a NAV által kiszabott határidőt
Körülbelül 7 ezer vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felszólítása ellenére sem rendezte eddigi mulasztását. Azok a cégek, amelyek a második határidőt sem tartják be, komoly kockázatot vállalnak. Ekkor a NAV már 200 ezer forintos mulasztási bírságot szab ki, ugyanakkor további harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. Érdemes mielőbb pótolni az elmaradást, hiszen jelenleg már zajlik a második körös felszólítások kiküldése.
Ha ez az újabb határidő is eredménytelenül telik el, a következmény a legsúlyosabb: a NAV törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
