1 órája
NAV-akció a SZIN-en: így találkozhatsz a bevetési egységgel
A NAV is kitelepült a Szegedi Ifjúsági Napokra. A pénzügyőrök és a bevetési egység akciódús, interaktív programokkal várják a résztvevőket a Partfürdőn.
Augusztus 27. és 30. között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat, ahol a fesztiválozók nemcsak a koncerteket élvezhetik, hanem a hatóságok standjait is felkereshetik.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mobil ügyfélszolgálattal, népegészségügyi és környezetvédelmi interaktív tájékoztatókkal készül, míg a NAV pénzügyőrei és bevetési egysége látványos, élményalapú programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem munkatársai is bemutatkoznak.
