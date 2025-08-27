NAV-akció a SZIN-en: így találkozhatsz a bevetési egységgel

Augusztus 27. és 30. között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat, ahol a fesztiválozók nemcsak a koncerteket élvezhetik, hanem a hatóságok standjait is felkereshetik.

A NAV pénzügyőrei interaktív programokkal várják a fesztiválozókat a SZIN-en. Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mobil ügyfélszolgálattal, népegészségügyi és környezetvédelmi interaktív tájékoztatókkal készül, míg a NAV pénzügyőrei és bevetési egysége látványos, élményalapú programokkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem munkatársai is bemutatkoznak.