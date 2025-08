Roham a kormányablaknál, időpont nélkül most nehéz ügyet intézni – ez okozza a hatalmas sorokat

A NEK-adatlap a legnépszerűbb ügykör, igénylése órákig is eltarthat. Hiába a nyári szünet, a szegedi kormányablakokban alig érzékelhető a lelassulás. Az ügyfélforgalom megnőtt, rohamtempóban zajlik, főleg most, miután megvan kit melyik egyetemi szakra vettek fel. A legtöbb ügyet ugyanis a fiatalok, az egyetemisták és a külföldi hallgatók intézik, akik az új tanévre készülve keresik fel a kormányablakokat.

A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a legtöbben most a NEK-adatlapot igénylik. Illusztráció: MTI

A NEK-adatlap igénylése Szegeden is a leggyakoribb

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy a nyári időszakban a legtöbb igénylés a NEK-adatlapot érinti, amely a diákigazolvány kérelmezésének előfeltétele. Emellett sokan kérnek hatósági bizonyítványt, például kollégiumi felvételihez, szociális támogatás igényléséhez vagy tanulmányi ösztöndíjhoz. A Digitális Állampolgárság programban való részvételhez többen is regisztrálnak ilyenkor, különösen a technológiai újítások iránt érdeklődő fiatalabb generáció. Jellemző ügytípus még az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása is, különösen azok körében, akik nyári munkára, cserediákprogramra vagy utazásra készülnek az Európai Unión belül. A fesztiválszezon ideje alatt pedig az elveszett vagy ellopott személyi okmányok pótlása is megnövekedett forgalmat hoz. Nem ritka, hogy a szórakozás utáni reggelen már a kormányablakoknál próbálják megoldani az elveszett iratok ügyét.

Új cím, új ügyintézés

A kollégiumi elhelyezést követően vagy az albérletbe költözés után a tartózkodási hely bejelentése válik elsődlegessé. Ezt a hallgatóknak hivatalosan is rögzíteniük kell, hiszen az érvényes lakcím számos intézményi és támogatási ügyintézés alapja - tájékoztatott a vármegyei kormányhivatal. Az új tanévhez közeledve a külföldi diákok száma is megnő a kormányablakokban. A NEK-adatlap kiváltása nekik is kötelező, amely az itteni diákigazolvány, illetve más hivatalos ügyek előfeltétele.

A kormányablakok munkatársai felkészültek a megnövekedett igényekre, de kiemelték, hogy érdemes előzetesen online időpontot foglalni, különösen az augusztusi hónap utolsó heteire, amikor is sokan az utolsó pillanatig halogatják a papírok rendezését.