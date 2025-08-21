augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűntett

2 órája

Embercsempészéssel foglalkozó férfiakat fogtak el a szerb-magyar határon

Címkék#hawal#bűnszervezet#vád

Embercsempészéssel foglalkozó, nemzetközi bűnszervezet működésében résztvevő férfiak ellen emelt vádat a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Munkatársunktól

A vádirat szerint az elkövetők tevékenysége a bűnözői szervezet szerb-magyar államhatáron működő részéhez kapcsolódott. Az álnevet használó bűnözők 2019. év és 2021. év közötti időszakban a magyarországi szállításokat végrehajtó embercsempészek kifizetését végezték. 

Nemzetközi bűnözőket fogtak el.
Vádat emeltek a nemzetközi bűnszervezet működésében résztvevő férfiak ellen. Fotó: DM

Vádat emeltek a nemzetközi bűnözők ellen

Tevékenységük során mindvégig az embercsempészetre szakosodott bűnszervezet legmagasabb szintű, európai vezetőinek utasításai szerint jártak el. A kifizetések, több tízezer eurós pénzügyi alapját az arab világban elterjedt, bizalmi elven működő pénzügyi hálózat, az ún. hawala képezte. A vádlottak, akik közül egyikük az európai hawala rendszerben központi szerepet töltött be, ezen tevékenységük során kábítószerrel és fegyvercsempészéssel összefüggő pénzösszeget is felhasználtak.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a terheltekkel szemben embercsempészés bűntette, illetőleg pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottak bűnösségének kérdéseben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu