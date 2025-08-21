41 perce
Embercsempészéssel foglalkozó férfiakat fogtak el a szerb-magyar határon
Embercsempészéssel foglalkozó, nemzetközi bűnszervezet működésében résztvevő férfiak ellen emelt vádat a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint az elkövetők tevékenysége a bűnözői szervezet szerb-magyar államhatáron működő részéhez kapcsolódott. Az álnevet használó bűnözők 2019. év és 2021. év közötti időszakban a magyarországi szállításokat végrehajtó embercsempészek kifizetését végezték.
Vádat emeltek a nemzetközi bűnözők ellen
Tevékenységük során mindvégig az embercsempészetre szakosodott bűnszervezet legmagasabb szintű, európai vezetőinek utasításai szerint jártak el. A kifizetések, több tízezer eurós pénzügyi alapját az arab világban elterjedt, bizalmi elven működő pénzügyi hálózat, az ún. hawala képezte. A vádlottak, akik közül egyikük az európai hawala rendszerben központi szerepet töltött be, ezen tevékenységük során kábítószerrel és fegyvercsempészéssel összefüggő pénzösszeget is felhasználtak.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a terheltekkel szemben embercsempészés bűntette, illetőleg pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottak bűnösségének kérdéseben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.
