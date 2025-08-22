augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen hobbi

1 órája

Kiderült, mi a titkos szenvedélye az ásotthalmi alpolgármesternek – galériával, videóval

Címkék#Szegedi Díszmadárkiállítás#Díszmadár-kiállítás#Nyerges Zsolt#papagáj

Új oldaláról mutatkozott be Ásotthalom polgármestere. Nyerges Zsolt szenvedélye a papagájok és az állattartás, amelyek immár több mint másfél évtizede részei életének. Ma már több mint kétszáz állatról gondoskodik nap mint nap.

Arany T. János

A szegedi díszmadár-kiállításon új oldaláról mutatkozott be Nyerges Zsolt, akit eddig inkább politikai és közéleti szerepeiben ismerhetett a közönség. Szenvedélye azonban a papagájok és az állattartás világa, amely immár több mint másfél évtizede határozza meg a mindennapjait, ma már több mint kétszáz állatról gondoskodva nap mint nap.

Nyerges Zsolt vállán szeretett papagája.
Nyerges Zsolt ásotthalmi alpolgármester mielőtt reggel bemegy a hivatalba rózsás kakadujával a vállán járja körbe közel száz madarát. Fotó: Karnok Csaba

Nyerges Zsolt sokszínű élete

Nyerges Zsolttal legutóbb Szegeden a hagyományos díszmadár-kiállításon találkoztunk. Akkor derült ki, hogy amellett, hogy építési vállalkozó, önkormányzati képviselő, alpolgármester, sportegyesületi elnökhelyettes, az ásotthalmi Dínópark üzemeltetője, még ő a madárkiállítást szervező Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesület elnöke is.

A papagájok varázslatos világa

Ezért most nem a politikáról vagy a sportéletről beszélgettünk vele, hanem arról a szenvedélyéről, amely immár több mint másfél évtizede meghatározza a mindennapjait: az állattartásról, azon belül is a papagájokról. – Gyerekkoromtól vonzódom az állatokhoz. Nemcsak a papagájokhoz, hanem mindenféle madárhoz. Egy fácán ugyanúgy lenyűgöz a természetben, csak azt nehezebb megfogni, vagy tenyészteni – meséli.

Nyerges Zsolt papagája.
Nyerges Zsolt ásotthalmi alpolgármester és díszmadártenyésztő egyesületi elnök papagájgyűjteményének egyik ritkasága, a sárgabóbitás kakadu pár. Fotó: Karnok Csaba

Kis Sándorokkal kezdődött

Az első madara négy Kis Sándor papagáj volt, de a kezdet nem volt egyszerű: a négyből három hímnek bizonyult, és csak egy tojó került közéjük. A tapasztalat és a kitartás azonban meghozta gyümölcsét. Ma már 73 papagája van, és az állomány évről évre 50 és 70 közötti egyedszám körül mozog. Zsolt állatszeretete túlmutat a madarakon. Udvarában és kertjében birkák, galambok, kacsák, récék, mókusok, teknősök, sőt még kaméleon is él. – A napi állatgondozás több mint 200 élőlényt érint. Ez már életforma, nem csupán hobbi – mondja.

Nyerges Zsolt sokszínű élete

Fotók: Karnok Csaba

Különleges kincsek és ritkaságok

Különleges kincsei közé tartozik egy inka kakadu pár, amelynek értéke közel kétmillió forint. – Őket nem hozom ki kiállításra, mert nehezen szokják meg az idegen közeget, és nem akarom kockáztatni sem az egészségüket, sem a biztonságukat – teszi hozzá. A bemutatókon így gyakrabban a sárgabóbitás kakaduk kapják a főszerepet, amelyek nemcsak látványos tollazatukkal, hanem barátságos természetükkel is kiemelkednek. – Ők már hozzászoktak ahhoz, hogy emberek között legyenek, így nyugodtan megmutathatom őket – magyarázza.

Állattartás, mint életforma

Nyerges Zsolt számára az állattartás jóval több, mint kedvtelés: hivatás, amelyben a türelem, a szeretet és a kitartás egyszerre van jelen. – Egy madár akkor érzi jól magát, ha szaporodik. Ha ez sikerül, az számomra a legnagyobb elismerés – vallja. Van aki kocsmába jár, más motorozik, számára a reggeli etetés jelenti a kikapcsolódást, amikor rózsás kakadujával a vállán végigjárja a madarait és állatait. 

Madárkiállítás szombatig

Az 57. Szegedi Díszmadár-kiállítás szombatig várja a látogatókat a Takaréktár utcában, ahol az ásotthalmi alpolgármester papagájait is meg lehet csodálni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu