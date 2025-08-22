1 órája
Kiderült, mi a titkos szenvedélye az ásotthalmi alpolgármesternek – galériával, videóval
Új oldaláról mutatkozott be Ásotthalom polgármestere. Nyerges Zsolt szenvedélye a papagájok és az állattartás, amelyek immár több mint másfél évtizede részei életének. Ma már több mint kétszáz állatról gondoskodik nap mint nap.
A szegedi díszmadár-kiállításon új oldaláról mutatkozott be Nyerges Zsolt, akit eddig inkább politikai és közéleti szerepeiben ismerhetett a közönség. Szenvedélye azonban a papagájok és az állattartás világa, amely immár több mint másfél évtizede határozza meg a mindennapjait, ma már több mint kétszáz állatról gondoskodva nap mint nap.
Nyerges Zsolt sokszínű élete
Nyerges Zsolttal legutóbb Szegeden a hagyományos díszmadár-kiállításon találkoztunk. Akkor derült ki, hogy amellett, hogy építési vállalkozó, önkormányzati képviselő, alpolgármester, sportegyesületi elnökhelyettes, az ásotthalmi Dínópark üzemeltetője, még ő a madárkiállítást szervező Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesület elnöke is.
A papagájok varázslatos világa
Ezért most nem a politikáról vagy a sportéletről beszélgettünk vele, hanem arról a szenvedélyéről, amely immár több mint másfél évtizede meghatározza a mindennapjait: az állattartásról, azon belül is a papagájokról. – Gyerekkoromtól vonzódom az állatokhoz. Nemcsak a papagájokhoz, hanem mindenféle madárhoz. Egy fácán ugyanúgy lenyűgöz a természetben, csak azt nehezebb megfogni, vagy tenyészteni – meséli.
Kis Sándorokkal kezdődött
Az első madara négy Kis Sándor papagáj volt, de a kezdet nem volt egyszerű: a négyből három hímnek bizonyult, és csak egy tojó került közéjük. A tapasztalat és a kitartás azonban meghozta gyümölcsét. Ma már 73 papagája van, és az állomány évről évre 50 és 70 közötti egyedszám körül mozog. Zsolt állatszeretete túlmutat a madarakon. Udvarában és kertjében birkák, galambok, kacsák, récék, mókusok, teknősök, sőt még kaméleon is él. – A napi állatgondozás több mint 200 élőlényt érint. Ez már életforma, nem csupán hobbi – mondja.
Nyerges Zsolt sokszínű életeFotók: Karnok Csaba
Különleges kincsek és ritkaságok
Különleges kincsei közé tartozik egy inka kakadu pár, amelynek értéke közel kétmillió forint. – Őket nem hozom ki kiállításra, mert nehezen szokják meg az idegen közeget, és nem akarom kockáztatni sem az egészségüket, sem a biztonságukat – teszi hozzá. A bemutatókon így gyakrabban a sárgabóbitás kakaduk kapják a főszerepet, amelyek nemcsak látványos tollazatukkal, hanem barátságos természetükkel is kiemelkednek. – Ők már hozzászoktak ahhoz, hogy emberek között legyenek, így nyugodtan megmutathatom őket – magyarázza.
Állattartás, mint életforma
Nyerges Zsolt számára az állattartás jóval több, mint kedvtelés: hivatás, amelyben a türelem, a szeretet és a kitartás egyszerre van jelen. – Egy madár akkor érzi jól magát, ha szaporodik. Ha ez sikerül, az számomra a legnagyobb elismerés – vallja. Van aki kocsmába jár, más motorozik, számára a reggeli etetés jelenti a kikapcsolódást, amikor rózsás kakadujával a vállán végigjárja a madarait és állatait.
Madárkiállítás szombatig
Az 57. Szegedi Díszmadár-kiállítás szombatig várja a látogatókat a Takaréktár utcában, ahol az ásotthalmi alpolgármester papagájait is meg lehet csodálni.
