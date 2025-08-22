Kiderült, mi a titkos szenvedélye az ásotthalmi alpolgármesternek – galériával, videóval

A szegedi díszmadár-kiállításon új oldaláról mutatkozott be Nyerges Zsolt, akit eddig inkább politikai és közéleti szerepeiben ismerhetett a közönség. Szenvedélye azonban a papagájok és az állattartás világa, amely immár több mint másfél évtizede határozza meg a mindennapjait, ma már több mint kétszáz állatról gondoskodva nap mint nap.

Nyerges Zsolt ásotthalmi alpolgármester mielőtt reggel bemegy a hivatalba rózsás kakadujával a vállán járja körbe közel száz madarát. Fotó: Karnok Csaba

Nyerges Zsolt sokszínű élete

Nyerges Zsolttal legutóbb Szegeden a hagyományos díszmadár-kiállításon találkoztunk. Akkor derült ki, hogy amellett, hogy építési vállalkozó, önkormányzati képviselő, alpolgármester, sportegyesületi elnökhelyettes, az ásotthalmi Dínópark üzemeltetője, még ő a madárkiállítást szervező Délterületi Díszmadártenyésztők és Természetvédők H-21 Egyesület elnöke is.

A papagájok varázslatos világa

Ezért most nem a politikáról vagy a sportéletről beszélgettünk vele, hanem arról a szenvedélyéről, amely immár több mint másfél évtizede meghatározza a mindennapjait: az állattartásról, azon belül is a papagájokról. – Gyerekkoromtól vonzódom az állatokhoz. Nemcsak a papagájokhoz, hanem mindenféle madárhoz. Egy fácán ugyanúgy lenyűgöz a természetben, csak azt nehezebb megfogni, vagy tenyészteni – meséli.

Nyerges Zsolt ásotthalmi alpolgármester és díszmadártenyésztő egyesületi elnök papagájgyűjteményének egyik ritkasága, a sárgabóbitás kakadu pár. Fotó: Karnok Csaba

Kis Sándorokkal kezdődött

Az első madara négy Kis Sándor papagáj volt, de a kezdet nem volt egyszerű: a négyből három hímnek bizonyult, és csak egy tojó került közéjük. A tapasztalat és a kitartás azonban meghozta gyümölcsét. Ma már 73 papagája van, és az állomány évről évre 50 és 70 közötti egyedszám körül mozog. Zsolt állatszeretete túlmutat a madarakon. Udvarában és kertjében birkák, galambok, kacsák, récék, mókusok, teknősök, sőt még kaméleon is él. – A napi állatgondozás több mint 200 élőlényt érint. Ez már életforma, nem csupán hobbi – mondja.