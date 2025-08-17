augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Fertőzés

48 perce

Elérte Magyarországot a nyugat-nílusi láz, már hazai eredetű a fertőzés

Magyarországon betegedett meg az a nő, akinél két hete trópusi megbetegedést diagnosztizáltak. A nyugat-nílusi láz ellen nincs oltás, a szúnyogcsípést kell megelőzni.

Delmagyar.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti, járványügyi helyzetet bemutató legfrissebb összefoglalójából kiderül: egy 67 éves, Pest vármegyei nőbetegnél a kezelését végző kórház jelentette az esetet, és kezdeményezte az NNGYK laboratóriumában a diagnosztikai vizsgálatokat, amelyek igazolták a vírust. A nő nem járt külföldön, így biztos, hogy belföldön fertőződött meg.

Megjelent a nyugat-nílusi láz.
Hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek Magyarországon, a vírust szúnyogcsípés útján kaphatják el az emberek. Fotó: Shutterstock

A nyugat-nílusi láz és csonttörő láz is van már Magyarországon

A nyugat-nílusi láz egy, szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, amelyet elsősorban az egyiptomi csípőszúnyog terjeszt. A megfertőződött emberek 80 százaléka nincs is tudatában annak, hogy elkapta a vírust, mivel a betegség gyakran tünetmentesen zajlik le. Előfordulhat azonban láz, fejfájás, bőrkiütés, valamint súlyos idegrendszeri szövődmény – agyhártya- vagy agyvelőgyulladás – is. Védőoltás nincs ellene, ezért az egyetlen hatékony megelőzési mód a szúnyogcsípés elkerülése.

A 31. héten két vírusos vérzéses láz gyanúját is jelentették, mindkét esetben dengue-vírust mutattak ki. Az egyik beteg egy 10 éves budapesti fiú, aki a lappangási időszakban Balira utazott, a másik egy 38 éves, szintén budapesti férfi, aki Indonéziában fertőződhetett meg.

A dengue-vírust szintén szúnyogok terjesztik. A fertőzöttek kis részénél súlyos tüneteket okozhat, emiatt nevezik csonttörő láznak is, mivel olyan erős fájdalmak jelentkezhetnek, hogy a beteg úgy érzi, mintha eltörnének a csontjai. Tünetei közé tartozik a láz, fejfájás, a kanyaróhoz hasonló bőrkiütés, valamint izom- és ízületi fájdalmak. Ritka esetekben a betegség életveszélyessé válhat. Legsúlyosabb fázisában vérzést, a vérerek szivárgását és a véralvadást előidéző vérlemezkék számának csökkenését okozza, emiatt nevezik vérzéses dengue-láznak is.

A fertőzésnek nincs specifikus kezelése. Enyhébb esetben a szájon át történő folyadékpótlás elegendő lehet, közepes vagy súlyos betegség esetén azonban intravénás folyadékpótlásra vagy vérátömlesztésre is szükség lehet.

Legjobb megelőzés, ha a szúnyogokat tartjuk távol

Mindkét, szúnyogok által terjesztett betegség esetében a fertőzés fő időszaka augusztustól október elejéig tart. Bár fő hordozója az egyiptomi csípőszúnyog, rokona, az ázsiai tigrisszúnyog is képes átadni ezeket a fertőzéseket. Ez a faj pedig már Magyarországon is megtelepedett, és – mint korábban megírtuk – Szegeden már stabil állománya van.

Érdemes odafigyelni, és ha szabadban tartózkodunk, lehetőleg védeni magunkat a szúnyogcsípésektől.

 

 

