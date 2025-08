Anya és lánya együtt segít másokon, példát mutat az ópusztaszeri önkéntes tini

– A nevem Szunyogh Kinga, 18 éves vagyok. Sokan kérdezik tőlem, hogy ilyen fiatalon miért döntöttem úgy, hogy önkéntes leszek, miért fontos számomra az önkéntesség. A válasz egyszerű: a példamutatás miatt – mondta a fiatal lány, amikor arról kérdeztük, miért tartja fontosnak ezt a tevékenységet.

Az önkéntesség erejét családjával együtt mutatja meg Szunyogh Kinga Ópusztaszeren. Fotó: DM

Önkéntesség és példamutatás – Kinga története

Édesanyám, Szunyogh Zoltánné Mihalik Hajnalka és édesapám, Szunyogh Zoltán olyan értékeket adtak át nekem gyerekkoromtól kezdve, amelyekben a segítőkészség, az emberség és az önzetlenség kapta a legnagyobb szerepet – folytatta.

A család ereje: együtt segítenek másokon

Kinga szüleiről és családjáról többször írtunk már. – Ők mutatták meg nekem, hogy milyen fontos másokon segíteni. Nemcsak beszéltek róla, hanem nap mint nap példát is mutattak nekem ebben. És most máregyütt is dolgozhatok velük. Közösen segítünk, ahol csak tudunk. Ez számomra hatalmas ajándék, mert nemcsak a világot tehetjük egy picit jobb hellyé, hanem közben a családi kötelékek is erősödnek – magyarázta a fiatal önkéntes.

Tanszergyűjtés az ópusztaszeri rászorulóknak

Kinga most tanszergyűjtésben vár segítséget. Ahogy közeleg a tanévkezdés, sok szülő számára nem az örömteli készülődés, hanem a növekvő anyagi terhek kerülnek előtérbe. Az iskolakezdéshez szükséges tanszerek beszerzése egyre nagyobb kihívást jelent különösen a többgyermekes vagy nehéz helyzetben élő családoknak. Éppen ezért a Fatima Ház Alapítvány ópusztaszeri önkéntesei – köztük Kinga és édesanyja – elindították jótékonysági tanszergyűjtő akciójukat, hogy minél több gyermek kezdhesse meg méltó módon a tanévet.

Mit gyűjtenek?

Füzeteket (új vagy üresen maradt használt is jöhet), tollakat, ceruzákat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, iskolatáskákat és minden olyan tanszert, ami egy kisdiák számára nélkülözhetetlen. Aki szeretne csatlakozni az adományozókhoz, az a +36 30 258 3211-es telefonszámon egyeztethet a szervezőkkel. Mint mondják, minden apró segítség számít, akár egy toll vagy egy táska is mosolyt csalhat egy gyermek arcára.