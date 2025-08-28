augusztus 28., csütörtök

Idén rendkívül korán kell visszaállítani óráinkat

Lassan véget ér a nyár, egyre rövidebbek a nappalok és az esték is hűvösebbek. Mindez azt jelenti, hogy közelít felénk az őszi óraátállítás, ami az idén kimondottan hamar érkezik.

Vass Viktor

Az ősz közeledtével egyre többen kíváncsiak arra, mikor lesz idén az óraátállítás, és vajon mennyire borítja fel a mindennapi rutint. Ezúttal a szokásosnál valamivel hamarabb kerül sor a váltásra, a pontos időpontot pedig már nyilvánosságra hozták.

Hamar lesz óraátállítás idén.
Idén korábban érkezik az őszi óraátállítás. Illusztráció: Shutterstock

Mikor lesz idén az óraátállítás?

Az uniós szabályzás szerint a téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik. Idén ez a nap október 26. lesz, óráinkat hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítanunk. 

Mi változott az elmúlt évekhez képest?

Az óraátállítás időpontja évről évre néhány nappal változhat, hiszen mindig a hónap utolsó vasárnapjához igazodik.

  • 2024-ben: október 27.
  • 2023-ban: október 29.
  • 2022-ben: október 30.

Ezek alapján jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban – hívja fel a figyelmet a BEOL.

 

