Idén rendkívül korán kell visszaállítani óráinkat

Az ősz közeledtével egyre többen kíváncsiak arra, mikor lesz idén az óraátállítás, és vajon mennyire borítja fel a mindennapi rutint. Ezúttal a szokásosnál valamivel hamarabb kerül sor a váltásra, a pontos időpontot pedig már nyilvánosságra hozták.

Idén korábban érkezik az őszi óraátállítás. Illusztráció: Shutterstock

Mikor lesz idén az óraátállítás?

Az uniós szabályzás szerint a téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik. Idén ez a nap október 26. lesz, óráinkat hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítanunk.

Mi változott az elmúlt évekhez képest?

Az óraátállítás időpontja évről évre néhány nappal változhat, hiszen mindig a hónap utolsó vasárnapjához igazodik.

2024-ben: október 27.

2023-ban: október 29.

2022-ben: október 30.

Ezek alapján jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban – hívja fel a figyelmet a BEOL.