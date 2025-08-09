1 órája
Örökbefogadás lépésről lépésre, ezt kell tudnod, mielőtt magadhoz vennél egy kisállatot – videóval
Nem egyszerű folyamat, de aggodalomra semmi ok. A Tappancs Állatvédő Alapítvány egy dolgozója nyújtott segítséget a kételyek eloszlatásában. Mutatjuk, hogy zajlik egy örökbefogadás!
A Tappancs Állatvédő Alapítvány egy dolgozója nyújtott segítséget a kételyek eloszlatásában: az örökbe fogadás egy hosszabb folyamat, de aggodalomra semmi ok – nem olyan bonyolult, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.
Tappancs Állatvédő Alapítvány célkitűzése
A Tappancs munkatársai hisznek abban, hogy egyszer eljön az idő, amikor már nem lesz szükség menhelyekre, mert minden kedvtelésből tartott kisállat egész életét egy szerető családban tölti majd. Felvilágosító tevékenységük célja, hogy megváltoztassák az emberek gondolkodásmódját – elhivatottak, hogy a hozzájuk kerülő állatok menhelyi élete minél boldogabb legyen, egészen addig, míg meg nem találják a számukra leginkább megfelelő családot.
Örökbefogadás
A Tappancs Állatvédő Alapítvány kutyákkal és macskákkal is egyaránt foglalkozik. A kutyamenhely 2003 óta működik, majd 2012-ben tudtak nagy lépést tenni: a Tappancstanya már cicák számára is szerető, biztonságos környezetet nyújt. A menhely weboldalán részletes leírásokat találhatunk a szerető gazdira váró kisállatokról, ráadásul a honlap keresőmotorjával akár egészen részletekbe menő találatokra bukkanhatunk: találkozhatunk szuka, kan, kölyök és felnőtt kutyusokkal is, de a cicák is hasonló cipőben járnak.
Örökbefogadás kisokos – hogyan, miként?
– Az örökbefogadás a mi esetünkben egy hosszabb folyamat. Első lépésként a jövendőbeli gazdinak egy kérdőív kitöltésével kell jeleznie örökbefogadási szándékát, majd a megadott adatok alapján felvesszük vele a kapcsolatot – magyarázta Csatordai Ilona, a Tappancs Állatvédő Alapítvány egyik lelkes munkatársa.
Azért is hosszabb az örökbefogadási folyamat, mert szeretnénk olyan végleges otthont biztosítani az állatainknak, ami a legideálisabb.
Az örökbefogadás folyamata több lépésből áll, és a jövendőbeli gazdijelölt megtalálása során számos szempontot kell figyelembe venniük az ott dolgozóknak.
– Az örökbefogadási protokoll részeként a gazdijelöltnek több alkalommal találkoznia kell a kiválasztott kutyával: ha van már otthon kisállata, akkor azt is magával kell hoznia – hangsúlyozta Ilona, hogy az állatok biztosan kompatibilisek legyenek egymással.
– Ezek a kutyusok rengeteget változnak a menhelyen, csak olyan kutyákat adunk örökbe, akiket felelősséggel tudunk odaadni. Ugyanakkor vannak olyan lakóink, akiket pórázhoz kell szoktatni, ez nem mindig egyszerű: ezt a feladatot önkéntesünk, Fogarasi Judit látja el, akinek köszönhetően több problémás kutyust tudtunk már örökbe adni. A kisállatokat végül az oltási program végén lehet hazavinni, de a tőlünk örökbe fogadott kutyusokat minden esetben visszafogadjuk, ha valamilyen okból kifolyólag olyan helyzet állna elő – folytatta Ilona.
Az örökbefogadáson túl miként segíthetünk?
Az örökbefogadáson túl számtalan lehetőségünk van, hogy könnyítsünk a Tappancs Állatvédő Alapítvány munkáján.
Csatordai Ilona a következő lehetőségeket sorakoztatta fel:
- Havi adományok: havi rendszerességgel tudnak akár pénzbeli, akár más jellegű adománnyal hozzájárulni a menhelyen lakó állatok boldogabb életéhez.
- Kutya- és macskaeledel adomány: 200-250 között mozog a menhelyen lakó állatok száma, ami csak a kutyák esetében napi 70 kilogramm tápot jelent – a kutyusok egészségügyi állapotának feltornázása miatt a középkategóriás kutyaeledeleket részesítjük előnyben, de természetesen minden jellegű adománynak nagyon örülünk – mondta Ilona.
- Önkéntesség: első körben sétáltatásra van lehetőség, ugyanis ez nagyszerű módja annak, hogy az önkéntes megismerkedhessen a kutyusokkal. A tapasztaltabbak már a kutyákhoz és a cicákhoz is betérnek, takarítanak, segédkeznek a telephely tisztán tartásában – egészítette ki Csatordai Ilona.
Szegedi hírek
- Kocsmákban barangol, szívekbe lopja magát: ő Szeged legismertebb macskája
- Megdöbbentő titkot árult el a súlyáról a Miss World Hungary szegedi közönségdíjasa
- Bérbeadóknak kötelező olvasmány: így adhatja ki jogszerűen lakását
- Gyors sikerélmény a kertben Sipos gazda tanácsaival: 5 gyümölcs, amit már idén termeszthetsz
- Megjelent egy térkép, amin megnézheti, mennyire veszélyes az utca, ahol él Csongrád-Csanádban