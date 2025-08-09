Örökbefogadás lépésről lépésre, ezt kell tudnod, mielőtt magadhoz vennél egy kisállatot – videóval

A Tappancs Állatvédő Alapítvány egy dolgozója nyújtott segítséget a kételyek eloszlatásában: az örökbe fogadás egy hosszabb folyamat, de aggodalomra semmi ok – nem olyan bonyolult, mint ahogy azt elsőre gondolnánk.

A Tappancs Állatvédő Alapítvány kutyákkal és macskákkal is egyaránt foglalkozik. Fotó: Kis Zoltán

Tappancs Állatvédő Alapítvány célkitűzése

A Tappancs munkatársai hisznek abban, hogy egyszer eljön az idő, amikor már nem lesz szükség menhelyekre, mert minden kedvtelésből tartott kisállat egész életét egy szerető családban tölti majd. Felvilágosító tevékenységük célja, hogy megváltoztassák az emberek gondolkodásmódját – elhivatottak, hogy a hozzájuk kerülő állatok menhelyi élete minél boldogabb legyen, egészen addig, míg meg nem találják a számukra leginkább megfelelő családot.

Örökbefogadás

A Tappancs Állatvédő Alapítvány kutyákkal és macskákkal is egyaránt foglalkozik. A kutyamenhely 2003 óta működik, majd 2012-ben tudtak nagy lépést tenni: a Tappancstanya már cicák számára is szerető, biztonságos környezetet nyújt. A menhely weboldalán részletes leírásokat találhatunk a szerető gazdira váró kisállatokról, ráadásul a honlap keresőmotorjával akár egészen részletekbe menő találatokra bukkanhatunk: találkozhatunk szuka, kan, kölyök és felnőtt kutyusokkal is, de a cicák is hasonló cipőben járnak.

Örökbefogadás kisokos – hogyan, miként?

– Az örökbefogadás a mi esetünkben egy hosszabb folyamat. Első lépésként a jövendőbeli gazdinak egy kérdőív kitöltésével kell jeleznie örökbefogadási szándékát, majd a megadott adatok alapján felvesszük vele a kapcsolatot – magyarázta Csatordai Ilona, a Tappancs Állatvédő Alapítvány egyik lelkes munkatársa.

Azért is hosszabb az örökbefogadási folyamat, mert szeretnénk olyan végleges otthont biztosítani az állatainknak, ami a legideálisabb.

Az örökbefogadás folyamata több lépésből áll, és a jövendőbeli gazdijelölt megtalálása során számos szempontot kell figyelembe venniük az ott dolgozóknak.

– Az örökbefogadási protokoll részeként a gazdijelöltnek több alkalommal találkoznia kell a kiválasztott kutyával: ha van már otthon kisállata, akkor azt is magával kell hoznia – hangsúlyozta Ilona, hogy az állatok biztosan kompatibilisek legyenek egymással.