Filmbeli sikerek, amelyeket Oscar-díjjal jutalmaztak, te felismered melyik filmekben alkottak marandót?

Az Oscar-díj a filmvilág egyik legrangosabb és legnagyobb presztízsű elismerése, amelyet minden évben a legkiemelkedőbb filmes teljesítmények jutalmazására ad át az Amerikai Filmakadémia.

Oscar-díjas színészek és színásznők. Te tudod melyik szerepükért nyerték el az arany szobrot? Illusztráció: Shutterstock

Oscar-díjas legendák

Az aranyszobor birtokosai között olyan színészek és színésznők találhatók, akik páratlan tehetségükkel, lehengerlő jelenlétükkel és felejthetetlen alakításaikkal örökre beírták nevüket a mozi történetébe. Ezek a művészek nemcsak szakmai mérföldköveket értek el, hanem inspirációt is nyújtanak a jövő generációi számára. Az Oscar nem csupán egy díj, ez a szakma és a közönség legmagasabb szintű elismerésének, valamint az örökkévalóságnak a jelképe. Íme a legújabb kvízünk, amellyel tesztelheted, hogy te mennyire ismered a színészeket és színésznőket, akik maradandót alkottak legendás filmekben.