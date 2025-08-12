augusztus 12., kedd

Sikerek és aranyszobor

1 órája

Filmbeli sikerek, amelyeket Oscar-díjjal jutalmaztak, te felismered melyik filmekben alkottak marandót?

A filmvilág legnagyobb sztárjai közül sokan életük főművét vitték vászonra, amellyel örökre beírták nevüket a mozitörténelembe. Az Oscar-díj a legmagasabb szakmai elismerés, amelyet egy színész vagy színésznő elérhet.

Delmagyar.hu

Az Oscar-díj a filmvilág egyik legrangosabb és legnagyobb presztízsű elismerése, amelyet minden évben a legkiemelkedőbb filmes teljesítmények jutalmazására ad át az Amerikai Filmakadémia.

Oscar-díjas alakítások, híres színészek kiváló szerepei.
Oscar-díjas színészek és színásznők. Te tudod melyik szerepükért nyerték el az arany szobrot? Illusztráció: Shutterstock

Oscar-díjas legendák

Az aranyszobor birtokosai között olyan színészek és színésznők találhatók, akik páratlan tehetségükkel, lehengerlő jelenlétükkel és felejthetetlen alakításaikkal örökre beírták nevüket a mozi történetébe. Ezek a művészek nemcsak szakmai mérföldköveket értek el, hanem inspirációt is nyújtanak a jövő generációi számára. Az Oscar nem csupán egy díj, ez a szakma és a közönség legmagasabb szintű elismerésének, valamint az örökkévalóságnak a jelképe. Íme a legújabb kvízünk, amellyel tesztelheted, hogy te mennyire ismered a színészeket és színésznőket, akik maradandót alkottak legendás filmekben. 

1.
Jennifer Lawrence
2.
Robert De Niro
3.
Tom Hanks
4.
Daniel Day-Lewis
5.
Leonardo DiCaprio

 

