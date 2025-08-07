augusztus 7., csütörtök

Hiba

1 órája

Eltűnt a pénz a bankkártyájáról? Kiderült, mi állhat a duplázott levonás mögött

Címkék#OTP Bank#Erste Bank#közlemény

Az elmúlt napokban többeknek feltűnhetett, hogy egy banki tranzakció után duplán került a pénz levonásra fiókjukról. Habár a probléma nem tömeges kiterjedésű, most kiderült mi okozhatta ezt a problémát.

Vass Viktor

Csütörtök délelőtt több forrásunk is jelezte, hogy az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért. Úgy tudjuk, más banknál is előfordulhatott hasonló eset, az ügyben az Erste Bank is közleményt adott ki – írja az Index.

OTP
Gondba ütközhettek az OTP ügyfelei. Fotó: Shutterstock

Elvette az OTP a pénzünket?

Természetes nem!  A bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget.

A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől

–közölte az OTP Bank.

Az Index információi szerint a jelenség nem tömeges jellegű, de sokaknak okozhatott nagy fejfájást. A bank munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a duplikált tranzakciókat, és ennek eredményeként minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg.

Az Erste Bank is érintett?

Az Erste Bank is közleményt adott ki az ügyet illetően. Külső szolgáltatói hiba miatt 2025. augusztus 7-én tévesen duplán terhelődött néhány 2025. július elején végzett bankkártyás vásárlás.

Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget! 

–áll a közleményben

