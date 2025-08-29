augusztus 29., péntek

Támogatás indul

1 órája

A fiatalok már nagyon várják az Otthon Start indulását – videóval

Három nap múlva elindul a magyar kormány új otthonteremtési programja. Az Otthon Start a kedvezményes kamatnak, az alacsony önerőnek és a rugalmas feltételeknek köszönhetően sok fiatal számára nyithatja meg az első lakáshoz vezető utat. A szegediek többsége pozitívan értékeli a lehetőséget, van, aki már az indulás után benyújtja kérelmét, mások azonban még kivárnak.

Berecz Blanka

Három nap múlva indul a magyar kormány legújabb otthonteremtési programja, az Otthon Start. A bankok és a hitelügyintézők már lázasan készülnek, oktatásokon vesznek részt azért, hogy minél nagyobb segítséget tudjanak adni az első otthont vásárlóknak. A magyar kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy még rugalmasabb és kedvezőbb feltételekkel lehessen igénybe venni a pénzügyi támogatást. Egy szegedi hitelügyintéző szerint a napokban még pozitívabb módosítások jöhetnek. 

Otthon Start
Az Otthon Start program elsején veszi kezdetét, a szegediek közül többen is benyújtják a kérelmet.  Fotó: Shutterstock

Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start

A legújabban módosított kormányrendelet bővíti és rugalmasabbá teszi a lakáscélú állami támogatások igénybevételét, hogy azokat még inkább összehangolják az Otthon Start programmal. Az intézkedések – különösen a 80–150 millió forintos ársávban – közvetlen hatással lehetnek az ingatlanpiacra - olvasható a Világgazdaság cikkében, amelyet a Duna House kedden kiadott elemzése alapján közölt.

Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző szerint a módosítások egyik legnagyobb előnye, hogy az Otthon Start hitel a későbbiekben CSOK Plusszá alakítható. 

Ez rugalmas megoldást kínál azok számára, akik még nem szeretnének azonnal többgyermekes családot tervezni, de a jövőben nyitottak erre, hiszen így utólag is jogosulttá válhatnak a jelentős kedvezményekre. Különösen vonzó lehetőség, hogy a második gyermek vállalásakor akár 10 millió forintot is elengednek a tartozásból, így a program valódi pénzügyi biztonságot nyújthat a családalapítás előtt állóknak. 

A szegediek így vélekednek róla 

A szegedieket arról kérdeztük, mit gondolnak az Otthon Startról. Egy szegedi fiatal kedvezőnek tartja a programot – így voltak ezzel a legtöbben –, de a jövőben nem tervezi igénybe venni a hitelt. Úgy véli, nem szeretné eladósítani magát, ráadásul még nem érzi magát olyan anyagi biztonságban, hogy belevágjon, ám nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy valamikor éljen vele. 

Vannak, akik a támogatás indulását követően már be is fogják adni a kérelmet. Balla Tamás és menyasszonya szeptember első hetében tervezik benyújtani a hitelkérelmet. Lapunknak elmondták, hogy időben léptek, és viszonylag kedvező áron sikerült lefoglalózniuk egy, minden igényüknek megfelelő otthont. Nemcsak az Otthon Startot, hanem a Babaváró kölcsönt is igénybe veszik, így még kedvezőbb feltételekkel tudják megteremteni lakhatásukat. Hosszasan számolgattak és mérlegeltek, végül pedig arra a döntésre jutottak, hogy élnek az állami támogatás nyújtotta lehetőségekkel.

– A jelenlegi piaci kamatoknál jóval kedvezőbb feltételeket és elsősorban kamatot biztosít. Így kevésbé érezzük majd megterhelőnek a törlesztőrészlet fizetését – mesélték lapunknak. 

Az Otthon Start egyébként négy fő ponton segít az első lakásvásárlóknak:

  • Fix 3 százalékos kamat: 

25 éves kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt, stabil havi törlesztőrészlettel, árfolyamkockázat nélkül. Ez jelentős megtakarítást jelent a piaci alapú kamatokhoz képest.

  • Magasabb hitelfelvételi lehetőség: 

Az alacsony kamatozásnak köszönhetően nagyobb mozgástér nyílik a havi törlesztőrészletben, így korábban 20-25 millió forintos hitelt felvenni tudó személy most akár 35-40 millió forintos hitelt is igényelhet, ami nagyobb ingatlan vásárlását teszi lehetővé.

  • 10 százalékos önerő: 

Jelentősen megkönnyíti az ingatlanhoz való hozzáférést a fiatalok számára. Egy 35 millió forintos lakásnál mindössze 3,5 millió forint önerő szükséges.

  • Kedvező törlesztőrészletek: 

Az albérleti díj alá eső törlesztőrészletekkel a saját lakás megszerzése elérhető közelségbe kerül.

 

 

