8 órája
Őzek az utakon! Íme néhány tipp, hogy ne találkozz velük
Most fokozott óvatossággal közlekedjenek az utakon, hiszen megindult az őzek párzási időszaka. Ilyenkor nagyobb eséllyel tévednek az utakra, ezért fontos, hogy körültekintően vezessenek.
Jelenleg az őzek párzási időszaka zajlik, és hamarosan a szarvasok is „koncertet adnak” az erdőkben. Ilyenkor sajnos megnő a vadak megjelenésének esélye az utakon – írja a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán. Egy váratlanul felbukkanó állat, súlyos balesetet okozhat ez szürkülettől fokozottan érvényes.
Őz gázolás megelőzése, mire érdemes figyelni?
- Lassíts, főleg erdős és bokros útszakaszokon!
- Tarts biztonságos követési távolságot!
- Győződj meg az autó műszaki állapotáról: gumik, fék, világítás!
- Ha elkerülhetetlen az ütközés: vészfékezz, készülj fel a becsapódásra, de ne rántsd félre hirtelen a kormányt!
Extra tipp: vadriasztó eszköz használata segíthet, speciális hangja eltérítheti az állatokat az úttól.
Ha mégis bekövetkezik a baleset:
- Győződj meg róla, hogy mindenki épségben van.
- Értesítsd a rendőrséget – ők kapcsolatba lépnek a vadásztársasággal.
- Soha ne nyúlj a sérült állathoz!
Vezess figyelmesen és óvatosan, hogy mindenki biztonságban hazaérhessen!