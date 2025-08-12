Őzek az utakon! Íme néhány tipp, hogy ne találkozz velük

Jelenleg az őzek párzási időszaka zajlik, és hamarosan a szarvasok is „koncertet adnak” az erdőkben. Ilyenkor sajnos megnő a vadak megjelenésének esélye az utakon – írja a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán. Egy váratlanul felbukkanó állat, súlyos balesetet okozhat ez szürkülettől fokozottan érvényes.

Ha meglátod az úton az őzet semmiféleképpen ne rántsd el a kormányt! Illusztráció: Shutterstock

Őz gázolás megelőzése, mire érdemes figyelni?

Lassíts, főleg erdős és bokros útszakaszokon!

Tarts biztonságos követési távolságot!

Győződj meg az autó műszaki állapotáról: gumik, fék, világítás!

Ha elkerülhetetlen az ütközés: vészfékezz, készülj fel a becsapódásra, de ne rántsd félre hirtelen a kormányt!

Extra tipp: vadriasztó eszköz használata segíthet, speciális hangja eltérítheti az állatokat az úttól.

Ha mégis bekövetkezik a baleset:

Győződj meg róla, hogy mindenki épségben van.

Értesítsd a rendőrséget – ők kapcsolatba lépnek a vadásztársasággal.

Soha ne nyúlj a sérült állathoz!