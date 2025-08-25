Meglepő, hogyan segít a pályaorientáció a diákoknak megtalálni a saját útjukat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat évről évre megrendezte az évindító pályaorientációs tanácskozását. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ettől a tanévtől kezdve átvállalta a rendezvény megszervezését, az előadók és a meghívottak körét kibővítették.

A pályaorientációs rendezvényt Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója nyitotta meg. Fotó: Kovács Erika

A pályaorientáció egy iránykereső folyamat

– Korábban csak a pályaválasztás fogalmát használtuk, mintha egyetlen döntésen múlna, milyen életút vár valakire. Ez a kifejezés azonban véglegességet sugallt. A pályaorientáció sokkal inkább egy folyamat, iránykeresés, amely során a diákok fokozatosan fedezik fel képességeiket, érdeklődésüket és a lehetőségeket, miközben mi abban segítjük őket, hogy magabiztosabban találjanak rá a saját hangjukra – mondta a rendezvény megnyitóján Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

– A pedagógusok a tudás, az értékek és a példamutatás révén segítik az eligazodást. A szakszolgálat szakértelme teszi lehetővé, hogy a diákok jobban megismerjék önmagukat, képességeikre, erősségeikre találhassanak. A középiskolák lehetővé teszik, hogy a pályaorientációs programjainkon bepillanthassanak az intézmények kínálta lehetőségekbe - emelte ki a főigazgató.

Támogatást nyújtanak az osztályfőnököknek

Balog Emília, a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója kiemelte, a program egy fontos lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak, útmutatást, támogatást nyújtsanak az osztályfőnököknek és az intézményvezetőknek.

A nagy kérdés: hol tanuljak tovább?

A hétfői pályaorientációs rendezvényen az újratervezett, piacképesebb szakképzésről is szó esett. Bemutatkoztak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tagintézményei, szó esett a régió gimnáziumi képzéseiről. Az érintett osztályfőnökök információt kaptak arról is, hogy a középiskolák milyen pályaorientációs rendezvényeket szerveznek az új tanévben. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztást segítő programjairól is szó esett a rendezvényen.