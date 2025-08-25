augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

25°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iránykeresés

20 perce

Meglepő, hogyan segít a pályaorientáció a diákoknak megtalálni a saját útjukat

Címkék#Alföldi Agrárszakképzési Centrum#Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum#HSZC

Pályaorientációs tanévnyitót rendezett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) a vásárhelyi Corvin technikumban, amin általános és középiskolák igazgatói, osztályfőnökök, pedagógusok vettek részt. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a jövő hétfőn kezdődő 2025/2026-os tanév pályaorientációs lehetőségeit és együttműködési formáit, ezzel is támogatva az iskolák vezetőit a diákok sikeres pályaválasztásának elősegítésében.

Kovács Erika

A Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat évről évre megrendezte az évindító pályaorientációs tanácskozását. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ettől a tanévtől kezdve átvállalta a rendezvény megszervezését, az előadók és a meghívottak körét kibővítették.  

Pályaorientáció a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (HSZC) a vásárhelyi Corvin technikumban
A pályaorientációs rendezvényt Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója nyitotta meg. Fotó: Kovács Erika

A pályaorientáció egy iránykereső folyamat

– Korábban csak a pályaválasztás fogalmát használtuk, mintha egyetlen döntésen múlna, milyen életút vár valakire. Ez a kifejezés azonban véglegességet sugallt. A pályaorientáció sokkal inkább egy folyamat, iránykeresés, amely során a diákok fokozatosan fedezik fel képességeiket, érdeklődésüket és a lehetőségeket, miközben mi abban segítjük őket, hogy magabiztosabban találjanak rá a saját hangjukra – mondta a rendezvény megnyitóján Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.

– A pedagógusok a tudás, az értékek és a példamutatás révén segítik az eligazodást. A szakszolgálat szakértelme teszi lehetővé, hogy a diákok jobban megismerjék önmagukat, képességeikre, erősségeikre találhassanak. A középiskolák lehetővé teszik, hogy a pályaorientációs programjainkon bepillanthassanak az intézmények kínálta lehetőségekbe - emelte ki a főigazgató.

Támogatást nyújtanak az osztályfőnököknek

Balog Emília, a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója kiemelte, a program egy fontos lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak, útmutatást, támogatást nyújtsanak az osztályfőnököknek és az intézményvezetőknek.

A nagy kérdés: hol tanuljak tovább? 

A hétfői pályaorientációs rendezvényen az újratervezett, piacképesebb szakképzésről is szó esett. Bemutatkoztak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tagintézményei, szó esett a régió gimnáziumi képzéseiről. Az érintett osztályfőnökök információt kaptak arról is, hogy a középiskolák milyen pályaorientációs rendezvényeket szerveznek az új tanévben. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztást segítő programjairól is szó esett a rendezvényen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu