A pályaorientációs szakmai tájékoztatón száznál többen vettek részt, amely célja a gyerekek boldog jövője

A Szegedi Szakképzési Centrum és a Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében Szegeden, a Vedres István Technikumban tartották meg a tanévnyitót. A program célja az volt, hogy a pályaválasztással foglalkozó pedagógusok átfogó szakmai tájékoztatást kapjanak a pályaorientációs lehetőségekről, és tapasztalataikat is megosszák egymással. Idén több mint száz résztvevő regisztrált.

A pályaorientációs tanévnyitón a pedagógusok szakmai tapasztalatokat osztottak meg. Fotó: Karnok Csaba

– A célunk, hogy megfelelő iránymutatást nyújtsunk a gyerekeknek, hiszen így boldogabbak lehetnek, és a tanulás is jobban megy – mondta el lapunknak Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója.

A teremtés örök ereje

Elsőként Plesokvszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója mondott nyitóbeszéd. Elmondta, 2025-ben Klebelsberg Kuno emlékévet tartunk. Klebelsberg mottója volt:

Hiszek a teremtés örök erejében.

Klebelsberg az Alföldön, Szegeden található központtal kívánt európai színvonalú városközpontot létrehozni. Az igazgató szerint ezek az alapok jó helyre kerültek, azóta is ezt erősítik az itteni pedagógusok, hiszen ők is hisznek a teremtés örök erejében.

Hangsúlyozta, a pályaorientáció komoly felelősség, amelyet egyre modernebb eszközök segítenek. A gyerekek boldogsága akkor valósul meg, ha az iskola és a család közös gondolkodással segíti őket Nagy szükség van a magyar anyákra és családokra is a cél elérése érdekében.

A tanárok szakmaiságára az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordítanak.

2013-ban a helyi iskoláknak mintegy 250 versenyzőjük volt, 2025-re pedig már 2430 nemzetközi, országos és regionális eredményt értek el.

Nem az a kérdés, hogy gimnázium vagy szakképzés, hanem az, hogy a gyerekek milyen kompetenciákkal rendelkeznek.

A tevékenységük lefedi az egész vármegye területét

Balogh Emília, a Csongrád- Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója elmondta, több éve együttműködnek a centrummal. A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakításának célja az volt, hogy az egységes szakmai elvárások mentén kialakított, minőségi szolgáltatások minden gyermek és fiatal számára elérhetővé váljanak. A pályaválasztási tanácsadás az egyik legfontosabb feladatuk, az ellátásuk lefedi Csongrád-Csanád vármegye teljes területét. A szakszolgálat Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Mórahalmon, Szegeden és Szentesen működő tagintézményekből áll. Igény szerint egyéni vagy csoportos tanácsadást biztosítanak. Évente közel 6000 gyermeket érnek el.