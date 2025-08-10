Új parancsnok a hódmezővásárhelyi Kinizsi-dandár élén

Az ünnepélyes átadás-átvételen Antal László vezérőrnagy kiemelte: a változás természetes, és célja, hogy új lendületet adjon a dandár működésének. Méltatta Molnár dandártábornok közel hároméves parancsnoki munkáját, amely alatt megvalósult az önálló Kinizsi-dandár létrehozása, a csapatzászló adományozása, a Lynx gyalogsági harcjárművek és Hirtenberger-aknavetők rendszerbe állítása, valamint a nemzetközi kapcsolatok bővítése.

Hattyár István ezredes a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár új parancsnoka a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós-laktanyában. Fotó: honvedelem.hu/ Kovács Tamás

Változás a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár élén

Molnár Zsolt köszönetet mondott az állománynak, és hangsúlyozta: a dandár mögött erős logisztikai, adminisztratív és karbantartói háttér áll. Hattyár István ezredes szerint a parancsnoki kinevezés élete egyik legnagyobb mérföldköve. A jövő feladatai között a Lynx harcjárművekhez kapcsolódó páncélgránátos kultúra kialakítását, a vezetési és informatikai rendszerek fejlesztését, valamint a harcászati, logisztikai és egészségügyi támogatás megerősítését nevezte meg.

Hattyár István ezredes. Fotó: honvedelem.hu

Az ország egyik legnagyobb alakulata

A 2023. január 1-jén megalakult Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár az ország egyik legnagyobb szárazföldi katonai egysége. A „Embert a vasra!” toborzókampány keretében több száz katona csatlakozott, hogy a Lynx harcjárművek kezelőjeként erősítse hazánk honvédelmi képességeit.

