Ezt rontja el a legtöbb háziasszony, amikor paradicsomot tesz el télire

A nyári hónapokban bőségesen termő, lédús paradicsom nemcsak a nyári időszakban a konyhák egyik kedvenc alapanyaga, hanem kiválóan alkalmas otthoni tartósításra is.

A paradicsom télen is az „étlapunk” része lehet, akár befőzéssel, akár aszalással tartósítjuk, megéri a munka. Fotó: Shutterstock

A paradicsom legegyszerűbb tartósítási módja

A helyes módszerek alkalmazása elengedhetetlen az élelmiszerbiztonság és a minőség megőrzése érdekében. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja összegyűjtötte a paradicsom biztonságos tartósításához szükséges legfontosabb tudnivalókat.

A legtöbb háziasszony paradicsomlé, vagy paradicsompüré formájában tartósítja télire a paradicsomot.

A Nébih azt javasolja, a befőzéshez válasszunk érett, egészséges, sérülésmentes paradicsomokat. Az alaposan megmosott, lecsumázott, feldarabolt paradicsomot passzírozzuk, majd sűrű szósz vagy lé állagúra főzzük. Ízlés szerint sót, vagy kevés cukrot adjunk hozzá.

Ha elkészült, töltsük sterilizált üvegekbe. Arra ügyelni kell, hogy ne maradjon az üvegekben levegőbuborék. Az üvegeket légmentesen kell lezárni, majd vízfürdőben, legalább 80-90 Celsius fokon 30-40 percig kell hőkezelni, ami során elpusztulnak a mikroorganizmusok, így a késztermék hosszú ideig lesz eltartható anélkül, hogy romlana a minősége. Így télen is biztonsággal fogyaszthatjuk. Paradicsomszószhoz a húsosabb, kevés magot tartalmazó, alacsonyabb víztartalmú fajták a legjobbak. A Nébih erre például a San Marzano fajtákat javasolja, amelyek hosszúkás, olasz fajtájú paradicsomok, de jó választás a klasszikus befőzőparadicsom is.

Ha ezt a módszert választja, botulizmust is okozhat – elmondjuk, hogy kerülheti el

Aszalt paradicsom készítésénél a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer a sütőben történő szárítás 80-90 Celsius fokon, 10-12 óra alatt. Légmentes edényben, hűvös sötét helyen tároljuk. Népszerű változat az olajban eltett aszalt paradicsom, de ez esetben minden háziasszony figyeljen arra, hogy elszaporodhat benne a Clostridium botulinum nevű baktérium, amely botulizmust okozhat. Az olajban eltett aszalt paradicsom esetében kizárólag teljesen kiszárított paradicsomot használjunk, valamint a paradicsomot előzetesen savasítsuk ecetes vízben, csökkentve ezzel a késztermék pH-ját. Az elkészült terméket hűtőszekrényben tároljuk és 1-2 héten belül fogyasszuk el.