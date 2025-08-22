Egy parkolás miatt állt a bál a szegedi bolt előtt

A Bakay Nándor utcai ruhabolt előtt nagy tömeg szokott összegyűlni, sokan már hajnal óta sorban állnak a nyitásra várva. A vásárlói roham miatt gyakran nincs elég parkolóhely, így az autósok és a biciklisek között rendszeresen alakulnak ki konfliktusok.

Ez a parkolás kivertte a biztosítékot bicikliseknél. Fotó: olvasói kép

Ezúttal egy személyautó tulajdonosa váltott ki elégedetlenséget, amikor járművét közvetlenül a kerékpártárolók elé állította, ezzel ellehetetlenítve a biciklik könnyebb kivételét. A helyszínen tartózkodó kerékpárosok szóvá tették a problémát, hiszen a helyzet miatt állításuk szerint a kétkerekűiket csak felemelve, vállon cipelve tudták volna kivinni. Az olvasónk szerint az autó vezetője azonban nem mutatott megértést: egy kézlegyintéssel intézte el a reklamációt, azzal érvelve, hogy „csak gyorsan bevásárol”.

Az olvasónk által jelzett probléma rávilágít arra, hogy a parkolási rend betartása nemcsak a szabályok, hanem a kölcsönös tisztelet kérdése is. Egy rövid „gyors vásárlás” érdekében elállni mások útját pillanatnyi megoldásnak tűnhet, de valójában feszültséget szül és tovább rontja a helyzetet.