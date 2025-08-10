Megerőszakolta és felgyújtotta a gyönyörű lányt, részletek a bestiális gyilkosságról

A 18 éves magyarcsanádi tanulót, Pénzes Henriettát brutális módon gyilkolta meg az akkor még csak 15 éves Muki becenéven elhíresült makói K. András. Nem kegyelmezett neki: kirabolta, megerőszakolta, leöntötte benzinnel és felgyújtotta. A lány három hétre rá, augusztus 10-én halt bele súlyos sérüléseibe. Az orvosok hiába küzdöttek az életéért. A gyilkos fiatalkorúként nem kapott, nem kaphatott súlyosabb büntetést, mint 15 év, felnőttként akár életfogytiglanra is sittre vághatták volna. Pénzes Henrietta attól sem támadt volna fel.

A magyarcsanádi Pénzes Henrietta gyilkosa továbbra is börtönben ül. Lehet, hogy élete végéig? Illusztráció: Shutterstock

A gyilkosság és előzményei

Tizenkilenc évvel ezelőtt, 2006. július 19-én Pénzes Henrietta és barátnője az esti busszal utaztak Makóra. Barátnője később egyedül ment haza, míg Henrietta „pár hetes” barátjával a hagymavárosban maradt, aki hajnali 4 óra tájban egyik ismerősét, a már citált, Mukit bízta meg azzal, hogy hazakísérje, ő ugyanis horgászni ment. A lány és későbbi gyilkosa biciklivel mentek ki a Makó melletti királyhegyesi dűlőútra, K. András ott megerőszakolta, fához kötözte, majd visszament a közeli városba. A reggeli órákban robogóval visszatért a helyszínre, majd benzinnel leöntötte, felgyújtotta és magára hagyta a szerencsétlen áldozatot. Másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán 15 évet kapott tettéért.

Pénzes Henrietta borzalmas halála

A kezén és lábán lévő kötelek elégtek, illetve beleégtek a bőrébe. Mivel a madzagok elolvadásával szabaddá vált, megpróbált eljutni lakott helyre: a földúton borzalmas kínok közepette 1,5 kilométeren át vonszolta magát, a hagymaszedők vették észre és hívtak hozzá mentőt. Kitartására, élni akarására jellemző, hogy ekkor még eszméleténél volt, el tudta mondani, mi történt vele, később azonban kómába esett és mentőhelikopterrel a fővárosba vitték. Testfelületének 60 százaléka égett meg. Ennek dacára kezelőorvosa, Mészáros Gábor augusztus 4-én még optimistán nyilatkozott, azt mondta, hogy a sebek begyógyulásához hetek, lehet, hogy hónapok kellenek és az altatásból való felébresztéssel még várni kell. Sajnos, Heni soha több nem ébredt fel: augusztus 10-én, a hajnali órákban egy fájdalommentes világba költözött.