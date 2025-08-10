1 órája
Szomorú évforduló: 19 éve történt a magyarcsanádi lány tragédiája, egy ügy, ami megrázta az országot
Szomorú jubileumhoz érkeztünk a hétvégén. Tizenkilenc éve, 2006. augusztus 10-én halt bele sérüléseibe a 18 éves magyarcsanádi Pénzes Henrietta, akit K. András, ismert nevén Muki, kirabolt, megerőszakolt és felgyújtott. 2021. júliusában szabadult a bűnös, de alig egy esztendővel később újra rács mögé került, mert meg akarta ölni az őt befogadó testvérét. Első fokon húsz év fegyházra ítélték.
A 18 éves magyarcsanádi tanulót, Pénzes Henriettát brutális módon gyilkolta meg az akkor még csak 15 éves Muki becenéven elhíresült makói K. András. Nem kegyelmezett neki: kirabolta, megerőszakolta, leöntötte benzinnel és felgyújtotta. A lány három hétre rá, augusztus 10-én halt bele súlyos sérüléseibe. Az orvosok hiába küzdöttek az életéért. A gyilkos fiatalkorúként nem kapott, nem kaphatott súlyosabb büntetést, mint 15 év, felnőttként akár életfogytiglanra is sittre vághatták volna. Pénzes Henrietta attól sem támadt volna fel.
A gyilkosság és előzményei
Tizenkilenc évvel ezelőtt, 2006. július 19-én Pénzes Henrietta és barátnője az esti busszal utaztak Makóra. Barátnője később egyedül ment haza, míg Henrietta „pár hetes” barátjával a hagymavárosban maradt, aki hajnali 4 óra tájban egyik ismerősét, a már citált, Mukit bízta meg azzal, hogy hazakísérje, ő ugyanis horgászni ment. A lány és későbbi gyilkosa biciklivel mentek ki a Makó melletti királyhegyesi dűlőútra, K. András ott megerőszakolta, fához kötözte, majd visszament a közeli városba. A reggeli órákban robogóval visszatért a helyszínre, majd benzinnel leöntötte, felgyújtotta és magára hagyta a szerencsétlen áldozatot. Másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán 15 évet kapott tettéért.
Pénzes Henrietta borzalmas halála
A kezén és lábán lévő kötelek elégtek, illetve beleégtek a bőrébe. Mivel a madzagok elolvadásával szabaddá vált, megpróbált eljutni lakott helyre: a földúton borzalmas kínok közepette 1,5 kilométeren át vonszolta magát, a hagymaszedők vették észre és hívtak hozzá mentőt. Kitartására, élni akarására jellemző, hogy ekkor még eszméleténél volt, el tudta mondani, mi történt vele, később azonban kómába esett és mentőhelikopterrel a fővárosba vitték. Testfelületének 60 százaléka égett meg. Ennek dacára kezelőorvosa, Mészáros Gábor augusztus 4-én még optimistán nyilatkozott, azt mondta, hogy a sebek begyógyulásához hetek, lehet, hogy hónapok kellenek és az altatásból való felébresztéssel még várni kell. Sajnos, Heni soha több nem ébredt fel: augusztus 10-én, a hajnali órákban egy fájdalommentes világba költözött.
Első közjáték: találkoztak a szülők
A lányuk elvesztésébe belenyugodni nem tudó Pénzesék 2008-ban találkozót kezdeményeztek Muki édesanyjával, Juca mamával. Lapunk, a Délmagyarország segített a megszervezésben, lebonyolításban, utóbbi otthonában beszélgettek. Drámai találkozás volt. A lány szülei nem akarták elhinni, hogy más nem volt jelent a szörnyű gyilkosságnál. Juca mama azt közölte, és egymásután gyorsan többször elismételte, higgyék el neki, Henit nem a fia öntötte le benzinnel, és nem ő gyújtotta fel.
– Az én fiam bűnös, mert ott volt, mert megvette a benzint! De nem gyilkos! Megfenyegették! Ő csak egy kerékpártolvaj – mondta, és mindent elmesélt, amit arról az éjszakáról még tudott, például azt, hogy Heni a barátjával, S. Norberttel náluk is járt. Úgy köszöntek el egymástól, hogy egyszer talán kiderül az igazság. Az áldozat és a gyilkosság miatt elítélt fiú szülei is találkoztak olyan emberekkel, akik azt mondták nekik, tudják, hogy nem Muki öntötte le Pénzes Henriettát benzinnel, és nem ő gyújtotta fel a lányt.
Bírósági tárgyalások
A gyilkossággal kezdettől gyanúsított K. András pere 2007. február 5-én kezdődött a Csongrád Megyei Bíróságon. Az első tárgyalás kétnapos volt, majd áprilisban tanúkihallgatásokkal és a szakértők meghallgatásával folytatódott az ügy. Muki az eljárás alatt ötször tett vallomást, négyszer teljesen különböző tartalmút. A taláros testület ebből azt szűrte le, hogy nem szavahihető. Az elsőfokú tárgyalás végén a bíróság egy rendbeli aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, egy rendbeli erőszakos közösülés és egy rendbeli kifosztás bűntettében találta bűnösnek. Nem vették figyelembe K. Andrásnak azt a védekezését, hogy nem ő kötözte meg és gyújtotta fel a lányt.
Végül a Csongrád Megyei Bíróság a fiatalkorúakra maximálisan kiszabható 15 év helyett csak 14 év fiatalkorúak börtönére és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal indokolva a határozatot, hogy az „ölési cselekménynek ennél súlyosabb módja is van”, például a több emberen elkövetett. A fellebbezések után az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódott, amely az ügyész súlyosítás kérelmének adott helyt és az 1 évvel hosszabb időtartamot, a már említett 15 évet szabta ki jogerősen. Ez 2007. november 7-én történt.
Arra hivatkoztak, hogy K. András előre kitervelte Pénzes Henrietta felgyújtását, ami az elsőfokú ítéletben még nem szerepelt. Az indoklásban még kiemelték, amennyiben betöltötte volna 18. életévét, életfogytiglani börtön várt volna rá. Kecskeméten a fiatalkorúaknak fenntartott szárnyban kezdte meg büntetése letöltését. Hiába próbált saját bevallása szerint dicséreteket, jó pontokat gyűjteni a teljes kiszabott időt le kellett ülnie. 2021 júliusában szabadult.
Második közjáték: erőszakoskodott?
A jó pontokra, a dicséretekre hajtásnak ellentmond, hogy lapunk 2008. február 7-én Állítólag megerőszakolta egyik cellatársát Muki címmel közölt írást. A Csongrád Megyei Nyomozó Ügyészség szóvivője megerősítette azt az információt, hogy valóban feljelentették a Mukiként ismert fiatalembert szemérem elleni vétség miatt. Állítólag egy olyan 15 éves fiút bántalmazott és kényszerített fajtalankodásra, akit egy kisebb bűncselekményért ítéltek el. Ez a vád nem bizonyosodott be – ebben az esetben még plusz 2-8 évet kaphatott volna –, mert végül 15 év után újra kiléphetett az utcára. Az említett időpontig, 2008 februárjáig egyébként 19 fegyelmit kapott a börtönben, mert rabtársaival is rendszeresen összeverekedett. Ekkor már Szegeden ült.
Percekig szabadlábon
Mint az előbb említettük K. András, Muki 2021 júliusában szabadult, de nem sokáig élvezhette a rácsok nélküli életet. 2023 szeptemberében a megyei főügyészség különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat ellene, mert egy évvel a szabadulása után, 2022 júniusában meg akarta ölni, fojtani nővérét, Katalint, aki a börtönévek után befogadta a házába, otthonába.
Idén május elején a Szegedi Törvényszéken 20 év fegyházat kapott első fokon. A bíró, Horváth-Tóth Imola figyelembe vette, hogy az eljárás elhúzódott, és hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt, a sértett nem halt meg. Enyhébb büntetést azért nem állapított meg, mert a vádlott a hozzátartozóját támadta meg, visszaélt annak bizalmával, és nagyon kevés idő telt el a szabadulása után. Ügye a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik, ahol akár életfogytiglant is mérhetnek rá.
Harmadik közjáték: elsírta magát
A makói gyilkos, Muki egyébként továbbra is tagad: állítja, nem ő ölte meg Pénzes Henriettát és a nővérét sem akarta megfojtani – viszont zárkatársainak állítólag azt mondta, bánja, hogy nem sikerült végeznie a testvérével. A bíróságon elsírta magát. Senkit nem hatott meg.
Újra ölni akart Pénzes Henrietta gyilkosa, húsz évre ítélte a bíróság Mukit, a makói szörnyeteget
Győzött a pokoli hőség: bár élen állt a szegedi versenyző, de fel kellett adnia a futamot