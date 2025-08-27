augusztus 27., szerda

Bírósági tárgyalás

1 órája

Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér

Címkék#bíróság#pénzmosás#tárgyalás

Márciusban tartották az első tárgyalást, de a két vádlott között érdekellentét mutatkozott, ezért közös ügyvéd helyett újat rendeltek ki mindkettőnek. Pénzmosás miatt állt bíróság elé a zákányszéki testvérpár, de mivel a védők cseréje miatt megismételt tárgyalást tartottak szerdán a Szegedi Törvényszéken, ítélet ezúttal sem született, folytatás november 3-án.

Imre Péter

– Tudtommal nincs semmilyen betegségem, mégis hülye vagyok! – mondta a pénzmosás bűntett március elejei első szegedi tárgyalásán a másodrendű vádlott Horváth-Tóth Imola bírónő személyes adatokat egyeztető kérdésére. Cs. Józsefnek az augusztus 27-ei, ügyvédcsere miatt megismételt tárgyaláson is volt „aranyköpése”, szintén a személyes adatoknál. – Nincs semmi változás, nulla forint a bevételünk, krumplit eszünk kenyérrel, vizet iszunk, most szőlőt is fogyasztunk, az finom – közölte.

pénzmosás
Pénzmosás: az ügy tárgyalása novemberben folytatódik. Fotó: Imre Péter

Pénzmosás

A vádirat lényege szerint ismeretlen külföldi elkövetők magukat többféle bróker cégnek adták ki és kriptovalutába (esetünkben bitcoin) való befektetés valótlan ígéretével több személyt megtévesztettek 2021-ben, köztük a zákányszéki testvérpárt. Az elsőrendű vádlott, Cs. István is „horogra akadt”, leegyszerűsítve a történteket, átverték – azt ígérték, ha 10 ezer eurót befektetett bitcoinba 60 ezret kap vissza – futott a befektetett pénze után, feljelentést tett, majd bevonta az ügyletbe testvérét is, bankszámlákat nyitottak, ahová mások utaltak számukra összegeket. 

Mindent a Thomasként emlegetett kapcsolat intézett. Hetente kétszer-háromszor hívta az elsőrendű vádlottat, aki az első tárgyaláson kijelentette: 

Olyan ez az egész, mint egy maffia, ellenkezni sem mertem velük.

Úgy is fogalmazhatunk, a testvérek egyszerre voltak áldozatok és bűnözők. A vádiratban az is szerepel, hogy a vádlottak tisztában voltak azzal, a számlájukra befolyó összegek bűncselekményekből származnak, és bár az alapcselekmények részleteit nem ismerték, az abból eredő vagyon helyének elleplezésével pénzmosást hajtottak végre.

Új fejlemények

A zákányszéki, gazdálkodással foglalkozó testvérpár ügyének tárgyalása március elején kezdődött, és a már említett érdekellentét – közös védőjük volt, és a másodrendű újabb vádakat fogalmazott meg bátyjával kapcsolatban – miatti ügyvédcsere okán szerdán megismételt tárgyalást tartottak. Egyeztették az elsőn elhangzott vallomásokat, azokat a vádlottak fenntartották, újat egyikük sem tett. 

Viszont Cs. István egy ismert bank által küldött e-mail-csatolmányt nyújtott be a bíróságnak, melyben a pénzintézet igazolja, hogy több mint 88 ezer euró van a számláján, a befektetés nem bűncselekményből származik és minden tehertől mentes. Horváth-Tóth Imola bírónő arra kérte, otthon keresse ki az eredeti e-mail szövegét is. Testvére, Cs. József pedig azt állította, annyi új dolgot tudna mondani, hogy egy napig is eltartana a felsorolásuk, ezek tartalmáról, illetve arról, mit osszon meg a bírósággal és mit ne, egyeztetnie kell ügyvédjével.

Folytatás novemberben

A főügyészség az elsőrendű vádlottal, Cs. Istvánnal szemben különösen nagy értékre, míg a másodrendűvel, Cs. Józseffel szemben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. Ítélet a mostani tárgyalási napon sem született az ügyben, de mint korábban megtudtuk, Cs. Istvánra 4 év letöltendő, Cs. Józsefre pedig 2 év 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönt kért a főügyészség. Folytatás november 3-án, 13 órakor.

 

