Nulla a bevételük és krumplit esznek kenyérrel – ezzel védekezett a pénzmosással vádolt testvér

– Tudtommal nincs semmilyen betegségem, mégis hülye vagyok! – mondta a pénzmosás bűntett március elejei első szegedi tárgyalásán a másodrendű vádlott Horváth-Tóth Imola bírónő személyes adatokat egyeztető kérdésére. Cs. Józsefnek az augusztus 27-ei, ügyvédcsere miatt megismételt tárgyaláson is volt „aranyköpése”, szintén a személyes adatoknál. – Nincs semmi változás, nulla forint a bevételünk, krumplit eszünk kenyérrel, vizet iszunk, most szőlőt is fogyasztunk, az finom – közölte.

Pénzmosás: az ügy tárgyalása novemberben folytatódik. Fotó: Imre Péter

Pénzmosás

A vádirat lényege szerint ismeretlen külföldi elkövetők magukat többféle bróker cégnek adták ki és kriptovalutába (esetünkben bitcoin) való befektetés valótlan ígéretével több személyt megtévesztettek 2021-ben, köztük a zákányszéki testvérpárt. Az elsőrendű vádlott, Cs. István is „horogra akadt”, leegyszerűsítve a történteket, átverték – azt ígérték, ha 10 ezer eurót befektetett bitcoinba 60 ezret kap vissza – futott a befektetett pénze után, feljelentést tett, majd bevonta az ügyletbe testvérét is, bankszámlákat nyitottak, ahová mások utaltak számukra összegeket.

Mindent a Thomasként emlegetett kapcsolat intézett. Hetente kétszer-háromszor hívta az elsőrendű vádlottat, aki az első tárgyaláson kijelentette:

Olyan ez az egész, mint egy maffia, ellenkezni sem mertem velük.

Úgy is fogalmazhatunk, a testvérek egyszerre voltak áldozatok és bűnözők. A vádiratban az is szerepel, hogy a vádlottak tisztában voltak azzal, a számlájukra befolyó összegek bűncselekményekből származnak, és bár az alapcselekmények részleteit nem ismerték, az abból eredő vagyon helyének elleplezésével pénzmosást hajtottak végre.

Új fejlemények

A zákányszéki, gazdálkodással foglalkozó testvérpár ügyének tárgyalása március elején kezdődött, és a már említett érdekellentét – közös védőjük volt, és a másodrendű újabb vádakat fogalmazott meg bátyjával kapcsolatban – miatti ügyvédcsere okán szerdán megismételt tárgyalást tartottak. Egyeztették az elsőn elhangzott vallomásokat, azokat a vádlottak fenntartották, újat egyikük sem tett.