Szeptembertől több pénzügyi támogatás is érkezik a nyugdíjasoknak, mutatjuk, mire számíthatnak

Hamarosan érkezik a pénzügyi támogatás nyugdíjasoknak. Szinte minden második hónap extra összeget hoz számukra. Az év végéig négyféle juttatás is lesz, köztük élelmiszer-utalvány, nyugdíjemelési korrekció, januári emelés és a 13.havi nyugdíj is. A szegedi nyugdíjasok közül többen is örömüket fejezték ki a várható juttatások kapcsán.

alig egy hónap és indul az első pénzügyi támogatás nyugdíjasoknak. Fotó: Shutterstock

Szeptemberben indul az első pénzügyi támogatás nyugdíjasoknak

A tervek szerint először szeptember 1. és október 15. között minden jogosult nyugdíjas 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amely kizárólag hideg élelmiszer vásárlására használható fel, egészen 2025 végéig. Bár a szakértők szerint a készpénzes megoldás olcsóbb és egyszerűbb lett volna, de a nyugdíjasok többsége így is örömmel fogadja a lehetőséget.

Hallottam már erről az utalványról, ami mindenhol beváltható. Be tudom osztani, tudok kalkulálni, ünnepek előtt például kifejezetten jól jön – mondta Bartókné Ildikó szegedi nyugdíjas. Volt olyan, hogy a húsvétot abból tudtam megoldani, nem jelentett külön kiadást

– tette hozzá.

Emelés és korrekció is jön

Novemberben érkezik a visszamenőleges 1,5 százalékos nyugdíjemelési korrekció, mely a januári 3,2 százalékos emelést egészíti ki. A friss inflációs adatok alapján ez az összesített emelés 4,8 százalékot jelenthet. A nyugdíjkorrekció végleges mértékét a nyugdíjtörvény szerint az év első nyolc havi (január-augusztus) adataira támaszkodva megbecsült éves infláció alapján lehet meghatározni, így az emelés mértéke elvileg még változhat. Bartókné Ildikó azt mondja, hogy bolond az, aki ha kap valamit, annak nem örül. Hozzátette, hogy így még többet tud félretenni, gyarapodhat a saját megtakarítása.

A tervezetek szerint a 2026-os év januári nyugdíjak már a 2025. évi korrekcióval és az új inflációkövető emeléssel együtt érkeznek. Ez az átlagnyugdíjat 256 ezer 660 forintra emelheti.

Az, hogy a kormány legalább próbálja kompenzálni az áremelkedést, nekem már az is sokat számít

– mondta a szegedi Bartókné Ildikó.

Végül 2026-ban is marad a 13. havi nyugdíj, azaz, akik 2025 végén már nyugdíjasok lesznek, azok a jövő év februárjában megkapják a teljes 13. havi időskori juttatást. A nyugalmazott szegediek szerint minden támogatás számít. A családomat gyakran hívom ebédre, unokáknak egy kis zsebpénz, apró meglepetés, ebből mind meg tudom oldani – mondták lapunknak.