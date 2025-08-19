2 órája
Parkolásnál figyeljetek: permetezés miatt nyomot hagyhat az autókon a szer
Permetezés a belvárosban.
Szegeden a következő napokban növényvédelmi munkálatokat végeznek a belvárosban. A puszpáng (Buxus) bokrokat a selyemfényű puszpángmoly ellen kezelik, emellett a virágágyakban található dísznövényeket is permetezik a szívókártevők visszaszorítása érdekében.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatása szerint a permetezés során használt szer melegvérű élőlényekre – így az emberekre és a háziállatokra – ártalmatlan. Előfordulhat azonban, hogy a permetlé a gépjárműveken vagy ablakokon nyomot hagy. Ezek a foltok egyszerűen, enyhén mosószeres vízzel eltávolíthatók, maradandó kárt nem okoznak.
A permetezés időpontja
2025. augusztus 21–22. között a város belterületén.
Fontos tudni, hogy a munkálatok időpontja tájékoztató jellegű: eső vagy erősebb szél esetén néhány napos csúszás előfordulhat.
A bejegyzésben azt írják, hogy a kezelések célja, hogy megóvják a városi dísznövényeket a pusztítástól, biztosítva, hogy a közterek és parkok növényei hosszú távon is megőrizzék szépségüket.
