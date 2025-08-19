augusztus 19., kedd

Szegedi hírek

Parkolásnál figyeljetek: permetezés miatt nyomot hagyhat az autókon a szer

Címkék#növényvédelmi#Szeged#dísznövény

Permetezés a belvárosban.

Delmagyar.hu

Szegeden a következő napokban növényvédelmi munkálatokat végeznek a belvárosban. A puszpáng (Buxus) bokrokat a selyemfényű puszpángmoly ellen kezelik, emellett a virágágyakban található dísznövényeket is permetezik a szívókártevők visszaszorítása érdekében.

Zöld bokor a réten, permetezés lesz Szegeden
A permetezés célja, hogy egészségesek maradjanak a városi növények. Fotó: DM

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatása szerint a permetezés során használt szer melegvérű élőlényekre – így az emberekre és a háziállatokra – ártalmatlan. Előfordulhat azonban, hogy a permetlé a gépjárműveken vagy ablakokon nyomot hagy. Ezek a foltok egyszerűen, enyhén mosószeres vízzel eltávolíthatók, maradandó kárt nem okoznak.

A permetezés időpontja

2025. augusztus 21–22. között a város belterületén.

Fontos tudni, hogy a munkálatok időpontja tájékoztató jellegű: eső vagy erősebb szél esetén néhány napos csúszás előfordulhat.

A bejegyzésben azt írják, hogy a kezelések célja, hogy megóvják a városi dísznövényeket a pusztítástól, biztosítva, hogy a közterek és parkok növényei hosszú távon is megőrizzék szépségüket.

Szegedi hírek

